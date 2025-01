Futebol cearense 2025: promessas, incertezas e espera por respostas em campo

Foto: Lucas Emanuel/FCF Futebol cearense abre a temporada com jogos do Estadual e amistoso internacional

A temporada do futebol cearense será aberta oficialmente hoje, com o início do Estadual, incluindo a estreia do Ceará em jogo diante do Tirol. O Fortaleza, nos Estados Unidos, realiza dois amistosos, um hoje e outro amanhã, na fragilizada Orlando Cup, que não entregou o prometido.

As primeiras partidas dos dois pesos pesados do futebol cearense são carregadas de expectativas e curiosidade. É natural; é o momento de ver em campo as novas caras. É também aquele período de conclusões precipitadas, seja do pessimista ou do emocionado.

A verdade é que os primeiros jogos do ano não definem nada. Os clubes ainda estão em ritmo de pré-temporada. As partidas servem mais para esquentar o motor. Mais adiante, saberemos se de uma lata-velha ou de um possante.

Com 12 reforços anunciados e outros encaminhados, o Ceará começa o ano com alguns pontos de interrogação sobre a força do elenco. O torcedor ainda olha desconfiado. É o ver para crer. Também pudera, com as saídas de peças importantes. Os dois melhores atacantes do time que conquistou o acesso, Erick Pulga e Saulo Mineiro, foram negociados e deixaram o clube.

O melhor zagueiro do Alvinegro, David Ricardo, está com um pé fora de Porangabuçu. O destino mais provável é o Botafogo. Negociações estão em curso, com detalhes sendo alinhados antes do desfecho esperado de transferência.

Confesso meu receio sobre o setor ofensivo do Ceará. É inegável que o escrete preto e branco ganhou mais opções de ataque que possam ser utilizadas. Mas falta a peça fundamental: o centroavante, o fazedor de gols, aquele capaz de elevar a confiança da torcida. Por enquanto, antes de a bola rolar, o sentimento é mais de desconfiança do que de entusiasmo.

Quem é o "cara" do ataque do Ceará hoje? Não sei.

No Fortaleza, movimentos mais discretos. O elenco que terminou 2024 no G-4 da Série A e com a vaga direta na Libertadores já é forte. É normal que a diretoria tenha buscado peças pontuais no mercado. A expectativa maior é para acompanhar a estreia, mesmo que em amistoso, de Pol Fernández com a camisa do Tricolor. O argentino chegou com "pompa" de craque, empolgou a torcida e terá cobrança à altura.

Os reforços para a zaga, embora ainda não anunciados oficialmente, estão encaminhados e geram discordância entre os tricolores. David Luiz, 37 anos, pode ajudar? Já analisei em outra coluna a contratação do defensor, mas qual será o tempo de contrato? Três anos, como especulado recentemente, é tempo demais.

O jovem Gastón Ávila, de 23 anos, terá a chance de passar de eterna promessa a realidade e ser protagonista na zaga do Leão. Impressiona o investimento feito pelo Ajax de 12,5 milhões de euros no jogador, que nunca se firmou por lá e foi atrapalhado por lesões sérias. Inclusive, desde dezembro de 2023 ele não atua devido a uma contusão. Vai vingar no Pici?

Sobram perguntas. As respostas serão dadas ao longo da temporada. Que bom que o futebol cearense está de volta. O ano, de fato, começou.