Fortaleza cumpre à risca expectativas e tem primeiro grande teste diante do Sport no Recife

Foto: AURELIO ALVES/O POVO Moisés, atacante do Fortaleza, marcou um golaço na partida contra o Cariri pelo Campeonato Cearense

Três vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento, 12 gols marcados e apenas um sofrido. É o início mais goleador do Fortaleza desde 2022. O começo de temporada do Tricolor tem sido arrasador diante de adversários frágeis, cumprindo à risca a alta expectativa sobre o time comandado por Juan Pablo Vojvoda para 2025.

Os primeiros jogos ainda fazem parte do planejamento de pré-temporada e servem principalmente para testes do treinador argentino. A preparação mira o primeiro grande desafio do ano: o reencontro com o Sport, na próxima terça-feira, 4, no Recife.

Até agora, o Fortaleza não tomou conhecimento dos três oponentes: Moto Club (2x0), Horizonte (3x1) e Cariri (7x0). São rivais que enfrentam um abismo técnico e financeiro em comparação ao clube do Pici. Em cenários como esse, o esperado é que o time favorito domine e confirme a vitória — algo nem sempre garantido na prática. Ainda que o nível dos adversários deva ser considerado, o Tricolor fez exatamente o que se espera de uma equipe bem estruturada: foi superior e venceu com tranquilidade, mesmo com o rodízio promovido por Vojvoda.

Um ponto de destaque neste início de temporada é a intensidade apresentada pelo time. Sem encontrar resistência, o Fortaleza tem sufocado os rivais, jogado o tempo todo no campo ofensivo e sido eficiente nas chances criadas.

O Leão tem mais dois compromissos antes de encarar o Sport: enfrenta o Maracanã (quinta-feira) e o Floresta (sábado). Nessas partidas, Vojvoda deve mesclar ainda mais a equipe, visando o embate de terça-feira, que dará uma visão mais clara sobre a formação titular para o início da temporada.

Disputa acirrada no ataque

O setor ofensivo tem protagonizado uma saudável competição interna. O trio considerado titular — Moisés, Lucero e Marinho — iniciou os jogos contra Moto Club e Cariri, balançou as redes e deixou boa impressão. Por outro lado, o trio projetado como reserva — Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes — também correspondeu, marcando gols e tendo atuações consistentes.

Com todos os atacantes já deixando sua marca neste começo de ano, Vojvoda ganha opções e mantém o elenco motivado. A disputa, além de positiva, reforça a profundidade do plantel para a sequência da temporada.