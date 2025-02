Estreias de David Luiz e Ávila no Fortaleza: altos e baixos em noite de derrota vexatória

Foto: Isaac Ferreira/Fortaleza EC David Luiz, zagueiro do Fortaleza, durante jogo contra o Altos

O Fortaleza perdeu de virada para o Altos, em uma atuação muito ruim. Mas o foco aqui é analisar as estreias de David Luiz e Gastón Ávila. Mais adiante avalio o desempenho coletivo do Leão.

David Luiz e Ávila jogaram os 90 minutos da partida. Dos dois, o argentino se saiu melhor: fez muitos desarmes, ajudou na criação, mas não saiu ileso de erros. Já o ex-seleção brasileira vinha participando bem do jogo, mas comprometeu no gol da virada do Altos ao dar um bote errado em Cleiton Robozão, atacante do Jacaré piauiense. Ávila poderia ter acompanhado melhor a jogada, mas demorou a reagir.

No gol de empate do Altos, João Ricardo falhou feio ao dar rebote nos pés do atacante Lucas Reis. Entendo quem diga que David e Ávila poderiam ter acompanhado melhor a jogada, mas coloco esse gol na conta do goleiro.

Leia mais Fortaleza: nova e justa derrota para o Altos

Vojvoda prega resiliência e elogia estreias de David Luiz, Ávila e Rossetto na temporada

Fortaleza sofre primeira derrota para o Altos na história do confronto

Tinga assume culpa em virada do Altos e pede desculpas: "Tentei inventar" Sobre o assunto Fortaleza: nova e justa derrota para o Altos

Vojvoda prega resiliência e elogia estreias de David Luiz, Ávila e Rossetto na temporada

Fortaleza sofre primeira derrota para o Altos na história do confronto

Tinga assume culpa em virada do Altos e pede desculpas: "Tentei inventar"

Nos 90 minutos, ambos venceram a maioria das disputas. São zagueiros que jogam de cabeça erguida e buscam passes verticais, o que é interessante. Contra o Altos, alternaram entre erros e acertos nessa tentativa. David Luiz, inclusive, deu um belo lançamento para Lucero, deixando o argentino na cara do gol, mas ele desperdiçou a chance que poderia ter sido o 2 a 0 naquele momento.

Agora, sobre o coletivo: foi uma atuação péssima. O Fortaleza teve muita lentidão na criação ofensiva e cometeu muitos erros de passe, comprometendo jogadas promissoras. Além disso, faltou garra e vontade. O Altos demonstrou muito mais fome de vencer. As peças do setor ofensivo foram muito mal. Kayzer, titular na partida, desperdiçou uma ótima chance e não conseguiu pressionar Lucero nessa disputa particular. Foi muito mal. Já Lucero, que entrou no segundo tempo, além de perder o gol no lançamento de David Luiz, desperdiçou outra chance incrível, quase debaixo da trave.

E você, caro leitor, o que achou da atuação do Leão e dos estreantes?