Bastidor da negociação: a viagem que selou a chegada de Pedro Raul ao Ceará

Foto: RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS Cedido pelo Corinthians, Pedro Raul é o novo centroavante do Ceará

O Ceará apostou em Pedro Raul, 28, para comandar o ataque da equipe na temporada 2025. A diretoria foi criteriosa ao mapear o mercado em busca de um centroavante, mas não mediu esforços quando definiu seu alvo para reforçar o setor ofensivo alvinegro.

Um dos fatores decisivos para o acerto foi a ida do executivo de futebol do Vovô, Lucas Drubscky, a São Paulo para conversar pessoalmente com Pedro Raul, conforme apurou a coluna. O encontro aconteceu antes da estreia do Ceará na Copa do Brasil contra o Sergipe, em Aracaju.

Da capital sergipana, Drubscky viajou para São Paulo e apresentou o projeto do Alvinegro diretamente ao centroavante do Corinthians. A coluna apurou que o atacante gostou de imediato da possibilidade de transferência, enxergando no Ceará uma oportunidade de recuperar o bom futebol.

Antes do contato direto entre dirigente e jogador, o Ceará já havia iniciado as tratativas com o Corinthians. Os dois clubes mantêm boa relação e acertaram dividir os salários do atacante durante o empréstimo, que vai até o fim da temporada 2025.

Antes de Pedro Raul, outros quatro jogadores fizeram o caminho do Corinthians para o Ceará recentemente. O zagueiro João Pedro Tchoca se destacou na reta final da Série B vestindo a camisa do Vovô e retornou ao Timão, onde atualmente briga por titularidade. O lateral-direito Rafael Ramos, o meio-campista Matheus Araújo e o atacante Pedro Henrique também estão no elenco alvinegro, vindos do clube paulista.

Foco no mercado agora é um volante

Com a chegada de Pedro Raul, o Ceará não pretende contratar outro centroavante nesta primeira janela de transferências, que se encerra nesta sexta-feira, 28, conforme apurou a coluna. O foco agora está na busca por mais um volante para reforçar o elenco de Léo Condé, que atualmente conta com Richardson, Fernando Sobral, Lourenço e Dieguinho para a posição.

O perfil desejado é de um volante com forte poder de marcação e boa estatura. Nos bastidores, a diretoria segue ativa para fechar uma contratação antes do encerramento da janela. Um dos alvos para o setor é Charles, 28, ex-Ceará e atualmente no Corinthians, segundo apuração do jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN.

Por que interromper a busca por centroavante?

A diretoria do Porangabuçu entende que a contratação de Pedro Raul supre a necessidade do setor ofensivo neste momento. Internamente, Aylon conta com a confiança da comissão técnica e da diretoria, sendo visto como uma peça confiável no elenco. Seus números no scout e sua inteligência tática são considerados diferenciais positivos.

Além dos dois, o Ceará conta com Guilherme, centroavante de 19 anos promovido ao profissional nesta temporada após se destacar na Copinha. O atacante é considerado um "achado" do setor de análise de mercado da base, que o identificou após sua boa participação na Copinha de 2024 pelo São Carlense.

O Departamento de Futebol do Vovô entende que uma nova investida no mercado por mais um camisa 9 poderia limitar o espaço da joia da base.