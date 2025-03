Deyverson e Charles? Fortaleza faz movimentos interessantes no mercado

Foto: Pedro Souza / Atlético Deyverson entra na mira do Fortaleza no mercado da bola

Eu considero ótima a movimentação do Fortaleza no mercado em busca de reforços nesta janela de transferências caseira. Charles, do Corinthians, e Deyverson, do Atlético-MG, são os nomes em pauta no momento. Os dois elevariam o nível do elenco tricolor. Além deles, há a aposta em Allanzinho, meia-atacante destaque do Ferroviário no Campeonato Cearense, que está encaminhado com o Leão.

Ter mais uma peça para brigar por posição de centroavante é uma necessidade do Fortaleza. Ter apenas Lucero e Kayzer no elenco é pouco, principalmente pelas variáveis possíveis, como lesões e seca de gols. Embora o nome de Deyverson seja rodeado por polêmicas devido ao seu comportamento folclórico em campo, ele entrega gols. Sim, considero um bom nome para o Fortaleza, e ele fecharia uma lacuna no elenco.

Segundo Afonso Ribeiro, da nossa equipe do O POVO, o Fortaleza aguarda a final do Campeonato Mineiro para avançar na negociação e fechar o acordo.

Contratar um volante no mercado é um dos objetivos do Fortaleza nesta janela caseira também, e Charles é um dos jogadores que interessam ao clube cearense.

Sobre o setor, o Fortaleza tem várias peças disponíveis, mas não seria um erro trazer Charles. Uma dessas peças é Pedro Augusto, que perdeu espaço e tende a ser negociado com a chegada de um novo jogador na posição. Pol e Rossetto são primeiros volantes. Com perfil mais marcador e que também contribui no campo ofensivo — característica de Charles —, o elenco tricolor conta ainda com Sasha e Zé Welison.

A briga entre eles seria boa. O calendário é longo, são muitos desafios e imprevistos no meio do caminho. Ter mais um volante como Charles no elenco qualificaria o plantel do Leão.