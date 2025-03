Ceará não para em Lucas Lima e busca mais um volante no mercado

Foto: Neto Bonvino/EC São Bento Revelado no São Bento, Lucas Lima é o novo reforço do Ceará

O Ceará segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para o meio de campo nesta janela de transferências doméstica. Após adquirir Lucas Lima, do São Bernardo-SP, por R$ 3 milhões, o clube de Porangabuçu ainda pretende contratar mais um volante para a sequência da temporada, conforme apurou a coluna.

Reforçar o setor é uma das prioridades da diretoria nesta janela. Até o momento, o técnico Léo Condé tem utilizado com frequência as quatro opções disponíveis para a posição: Richardson, Lourenço, Fernando Sobral e Dieguinho. Além deles, Matheus Araújo foi testado em alguns momentos como segundo volante.

Internamente, a necessidade de contar com mais um jogador de marcação, com características semelhantes às de Richardson, é vista como essencial.

O recém-contratado Lucas Lima é um meio-campista que agrega intensidade na contenção de jogadas, mas também tem capacidade de contribuir ofensivamente. Regularizado, ele já esteve no banco de reservas do Ceará na partida contra o Confiança pela Copa do Brasil, mas não entrou em campo.