Goleador do Ceará: Pedro Raul tem o melhor início em um clube na carreira

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Pedro Raul soma quatro gols e uma assistência em quatro jogos pelo Ceará

Quatro jogos, quatro gols e uma assistência. O início animador de Pedro Raul no Ceará representa um recorde pessoal para o centroavante de 28 anos. Este é o melhor começo do atacante em um clube, em termos de números. E vale lembrar que parte da torcida torceu o nariz quando o jogador foi anunciado. Certamente, ele já conquistou até o torcedor mais desconfiado.

O camisa 9 estreou no jogo de ida da semifinal do Cearense contra o Maracanã, entrou no segundo tempo, marcou um gol e deu uma assistência. Nos três jogos seguintes, ele foi titular e correspondeu em campo.

Diante do América-RN, o centroavante balançou as redes e garantiu uma vitória importante na Copa do Nordeste por 1 a 0. Na partida de volta contra o Maracanã, Pedro Raul abriu o placar da goleada por 4 a 0. E ele ainda teve a chance de marcar mais um contra o adversário cearense, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Na última apresentação, diante do Confiança, o atacante mostrou personalidade e qualidade dentro da área para comandar a reação do Vovô no embate emocionante pela Copa do Brasil. Ele acertou um cabeceio certeiro no fundo das redes, em uma finalização típica de um centroavante clássico.

Comparativo: início de Pedro Raul em outros clubes

A temporada mais goleadora de Pedro Raul foi no Goiás, em 2022. Por lá, ele marcou 26 gols em 50 jogos, além de duas assistências. Entretanto, o começo pelo Esmeraldino foi inferior ao registrado no Ceará, quando ele fez dois gols em quatro partidas.

No Vasco, em 2023, o centroavante somou quatro participações diretas em gols nos primeiros quatro jogos, marcando dois gols e dando duas assistências.

Em 2019, Pedro Raul vestiu a camisa do Atlético-GO e teve desempenho de destaque, com 14 gols em 47 jogos. Nos primeiros quatro duelos pelo Dragão, o atacante anotou três tentos.

No ano seguinte, o atleta se transferiu para o Botafogo e teve um início animador. Nos quatro primeiros jogos, o jogador fez três gols e deu uma assistência. No geral, Pedro somou 12 gols e duas assistências em 39 confrontos pelo Glorioso.