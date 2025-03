Arbitragem no Clássico-Rei: pênalti claro, expulsão discutível e boa atuação

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Rossetto conduz a bola sendo marcado por Fernando Sobral e Mugni

O que seria um Clássico-Rei sem um juiz de fora e, claro, um lance polêmico para debate pós-jogo?

A jogada que definiu a partida de ida da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 15, na Arena Castelão, foi o pênalti de Gastón Ávila em Galeano. Rodrigo Pereira, árbitro pernambucano do quadro da Fifa escalado para o duelo, acertou ao assinalar a infração. Não há qualquer margem para interpretação diferente: Ávila atropela Galeano e faz carga nas costas do paraguaio. Pênalti claro.

Outro lance que merece discussão é a expulsão de Pol Fernández. O meio-campista do Fortaleza agrediu Fernando Sobral na frente do árbitro e recebeu vermelho direto. Embora haja um contato passível de punição, esse é um lance que abre margem para interpretação. O vermelho pode ser justificado, mas um amarelo também poderia ser suficiente. Expulsão infantil do argentino.

No geral, Rodrigo Pereira teve uma boa atuação. Apitou com segurança, marcou faltas corretamente e manteve o controle da partida, distribuindo os cartões de forma coerente. Para este Clássico-Rei decisivo, Fortaleza e Ceará optaram por arbitragem de fora, trazendo ao todo 11 profissionais de outros estados, com um investimento de R$ 120 mil entre passagens, diárias e taxas.