Mauro Carmélio reforça reclamações a Ednaldo por erros de arbitragem contra Ceará e Fortaleza

Foto: Staff Images / CBF Mauro Carmélio, presidente da FCF, Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, no sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, se reuniu com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, 28. Durante o encontro, o dirigente cearense reforçou a insatisfação com a arbitragem em jogos de Ceará e Fortaleza na Série A. Carmélio participa nesta terça-feira, 29, da Assembleia Geral das Federações na CBF.

As principais queixas envolvem dois lances polêmicos: um na derrota do Ceará para o Bahia, em Salvador, e outro no empate sem gols entre Fortaleza e Sport, no Recife. Após as partidas, dirigentes dos dois clubes cearenses se manifestaram oficialmente e criticaram duramente as decisões da arbitragem, apontando prejuízos diretos nos resultados.

No último domingo, 27, o Fortaleza protestou contra a decisão do árbitro Matheus Candançan, que, após revisão com auxílio do VAR, não validou o gol de Yago Pikachu nos minutos finais do duelo contra o Sport — lance que poderia garantir a vitória tricolor. O árbitro considerou o lance inconclusivo.

O áudio divulgado com mais de oito minutos de conversa entre o árbitro de campo e a equipe do VAR — composta por Rodolpho Toski (VAR principal), Herman Brumel e Vinicius Gonçalves (AVARs) — revelou divergências entre os membros da arbitragem e expôs a baixa qualidade das imagens utilizadas na análise do lance.

Nesta segunda-feira, a coluna revelou com exclusividade o conteúdo da representação formal entregue pelo Fortaleza à CBF. Entre os pedidos, o clube solicitou a implementação “urgente” do chip na bola para detecção automática de gols, além da utilização de câmeras com melhor resolução para aumentar a precisão em lances duvidosos.

No caso do Ceará, a reclamação é por causa do pênalti dado a favor do Bahia na reta final do confronto. Inicialmente, o árbitro Rafael Klein estava convicto de que não houve irregularidade no lance envolvendo Pedro Henrique, do Vovô, e Tiago, do Tricolor. Entretanto, após interferência do VAR comandado por Daniel Nobre Bins, Klein volta atrás e decide marcar o pênalti. Éverton Ribeiro converteu e garantiu triunfo dos baianos.

O Ceará também protocolou representação junto à CBF contra a equipe de arbitragem responsável pela condução do jogo na Arena Fonte Nova.