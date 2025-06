Negócio vantajoso: saída de Lelê dá fôlego financeiro e abre espaço no ataque do Ceará

Foto: GABRIEL SILVA/CEARÁ SC Lelê deixa o Ceará após nove jogos e nenhum gol

A saída do centroavante Lelê é um excelente negócio para o Ceará. Primeiro porque o clube se desfaz de um atacante que não conseguiu corresponder às expectativas e, com isso, abre espaço na folha salarial para a chegada de um reforço que possa realmente disputar posição com Pedro Raul. O segundo ponto é financeiro: não é todo dia que um clube recebe quase R$ 2 milhões por um jogador que não está entregando desempenho.

Lelê chegou ao Ceará no fim de março, emprestado pelo Fluminense. Na ocasião, a diretoria alvinegra costurou uma cláusula importante no contrato, que protegia a agremiação cearense em caso de rescisão antecipada.

Foi exatamente o que aconteceu para o Fluminense tirar o atacante do Porangabuçu para emprestá-lo ao Nagoya Grampus-JAP. O Ceará receberá R$ 1,95 milhão pela transferência ao futebol japonês — transação conduzida pelo clube carioca, detentor dos direitos econômicos do atleta. Em campo, Lelê pouco acrescentou ao elenco alvinegro. Foram nove jogos, nenhum gol e uma passagem apagada.

Virada a página Lelê, a diretoria agora precisa agir com critério para repor a saída e elevar o nível do grupo. Tem uma segunda chance para acertar na peça que fará sombra a Pedro Raul.

Centroavante é uma posição estratégica — e o próprio Pedro Raul é a prova disso. O Ceará demorou a contratar um camisa 9 no início do ano, mas foi certeiro. O ex-Corinthians é hoje o artilheiro do time, com 12 gols em 20 partidas.