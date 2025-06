Pol Fernández e 25 jogos esquecíveis: fim de uma passagem decepcionante no Pici

Foto: AURÉLIO ALVES Volante Pol Fernández no jogo Fortaleza x Racing, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025

Pol Fernández não vai deixar saudade no Pici.

A verdade é que foi uma passagem decepcionante. O Fortaleza contratou o Pol apostando que ele teria liderança no vestiário e comandaria o meio-campo, seria o cérebro criativo do time. Mas o desempenho ficou muito abaixo da expectativa.

Dá pra dividir a história dele no Fortaleza em três momentos.

Antes de entrar em campo

Quando a contratação foi anunciada, muita gente achou um bom movimento. Eu mesmo achei uma aposta interessante, baseada no que se imaginava que ele poderia entregar — um jogador experiente, com rodagem, qualidade técnica.

Durante: Pol com a camisa do Fortaleza

E aqui vem a decepção. Ele simplesmente não jogou. Foram 25 jogos que vão ser esquecidos facilmente pelo torcedor. Por que não deu certo? Difícil dizer. Pode ter sido adaptação ao futebol brasileiro, dificuldade com o esquema do Vojvoda… a verdade é que ele não rendeu.

Depois: A rescisão

Pol tinha contrato até o fim de 2026, mas as partes entraram em acordo. O jogador abriu mão de valores que teria direito por quebra de contrato. Nesse ponto, o desfecho até foi positivo pro clube.



A saída de Pol abre um bom espaço na folha do Fortaleza, que já está se movimentando no mercado. Matheus Pereira já chegou. José Herrera, do Argentinos Juniors, tem acerto verbal com o Leão.