Vojvoda não é ombudsman da imprensa

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda questionou perguntas de repórteres durante a coletiva após a derrota do Fortaleza para o Santos

O ombudsman é o profissional responsável por avaliar criticamente a cobertura de um veículo de imprensa, além de ouvir o leitor e refletir sobre a prática jornalística.

Dito isto, me parece que o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, assumiu em sua última coletiva um papel que não lhe cabe: o de ombudsman da imprensa. O argentino é treinador de futebol, não jornalista — tampouco tem a função de questionar ou pautar as perguntas feitas por repórteres.

Fiquei impressionado com a postura do treinador após a derrota do Fortaleza para o Santos por 3 a 2, no Castelão, na quinta-feira, 12. O resultado manteve o Leão na zona de rebaixamento da Série A durante a pausa da competição. Compreendo a irritação de Vojvoda diante de um jogo em que seu time foi competitivo, superior ao adversário, mas desperdiçou chances claras e cometeu erros defensivos decisivos. Ainda assim, isso não justifica o comportamento na coletiva.

Leia mais Juiz dá gol contra de João Ricardo em derrota do Fortaleza para o Santos

Com pausa para o Mundial de Clubes, elenco do Fortaleza entra de férias

Fortaleza completa 10 meses sem vencer um jogo de virada

Após derrota para o Santos, Vojvoda se irrita em coletiva e pede "perguntas originais" Sobre o assunto Juiz dá gol contra de João Ricardo em derrota do Fortaleza para o Santos

Com pausa para o Mundial de Clubes, elenco do Fortaleza entra de férias

Fortaleza completa 10 meses sem vencer um jogo de virada

Após derrota para o Santos, Vojvoda se irrita em coletiva e pede "perguntas originais"

Vojvoda se incomodou com perguntas feitas por diferentes jornalistas e chegou a ironizar, cobrando que as questões fossem “originais”. Uma das perguntas era sobre a utilização de Zé Welison — um questionamento absolutamente pertinente, sobretudo pelo momento ruim do jogador e pela insistência do técnico em mantê-lo como titular. Agora o argentino quer pautar a imprensa e o que deve ou não ser perguntado?

Quando Vojvoda chega para uma coletiva de imprensa, a dinâmica é simples: os repórteres perguntam, ele — o entrevistado — responde. Não se trata de um debate.

A postura adotada por ele foi extremamente deselegante ao se colocar como uma espécie de ombudsman da imprensa presente na coletiva de imprensa.

Se não se sente à vontade para responder, que diga isso. Ou, como já fez após o jogo contra o Cruzeiro, que simplesmente não compareça.

Todas as perguntas foram feitas com educação e sem tom acusatório. Vale lembrar: as coletivas dos clubes cearenses raramente têm clima hostil. Pelo contrário, na maioria das vezes, oferecem um ambiente confortável aos entrevistados.