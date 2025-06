Entre erros e méritos, Vojvoda ainda é a melhor opção para o Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Juan Pablo Vojvoda é mantido no cargo de treinador do Fortaleza em meio à pressão por resultados

A difícil decisão da diretoria do Fortaleza em manter Juan Pablo Vojvoda é, na minha visão, a mais acertada. Cito a dificuldade porque reconheço o momento de forte pressão sobre o treinador: equipe acumula derrotas, ocupa a zona de rebaixamento da Série A e apresenta um futebol frágil. Mas ainda assim, é a melhor escolha.

Vejo como certa porque não vejo ninguém mais capacitado no mercado - e levo em consideração também a realidade do clube - do que o próprio Vojvoda. É melhor apostar no argentino até o fim do ano, mesmo que os resultados não venham ao final desta jornada, do que investir num desconhecido do Pici.

É mais prudente investir em quem já mostrou o seu valor em diversos momentos, do que numa solução improvisada. Diga-me, caro leitor, quem hoje no mercado de treinadores teria capacidade de transformar o Leão em um time competitivo novamente como JPV já fez?

O que me gerava dúvida sobre a continuidade dele — mesmo acreditando que é o melhor nome — eram as variáveis internas do Pici. O elenco está fechado com o treinador? Ainda acredita na capacidade dele para reverter o quadro? É possível negociar atletas que estejam desalinhados com a comissão técnica? E o próprio Vojvoda: ainda confia no seu trabalho, tem energia para conduzir essa reação? Dentro da diretoria, há unanimidade em torno da permanência?

Não tenho as respostas para estas perguntas. Mas o fato de o Fortaleza ter decidido mantê-lo no cargo indica que, ao menos por ora, o treinador ainda conta com a confiança de quem comanda o clube. A partir disso, é urgente promover uma reformulação no elenco. Quem não serve para o plano de reação precisa sair. Aos que ficarem, será necessário se reinventar em campo junto com o treinador.

Que seja uma decisão com 100% de convicção. Manter Vojvoda para tirá-lo ainda em julho, - quando há uma sequência difícil pela frente, incluindo Clássico-Rei -, caso os resultados não venham, será um erro gigantesco. Haverá tempo para esfriar a cabeça, acalmar os ânimos e trabalhar nos ajustes até a retomada do calendário pós-pausa do Mundial.

Apesar de acreditar que a permanência é o melhor caminho, é preciso deixar claro: Vojvoda tem responsabilidade direta na má fase do time em 2025. Ele precisa buscar novas alternativas táticas e trabalhar com mais intensidade para recuperar o desempenho individual de algumas peças. Seu sistema preferido, o 4-3-3 com variações para o 3-5-2, já deu sinais de esgotamento.