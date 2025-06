Renovação acertada: Sasha ainda tem o que entregar ao Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Lucas Sasha tem renovação encaminhada com o Fortaleza

A readequação de rota do Fortaleza para reagir na temporada passa diretamente pela necessária reformulação do elenco, após a confirmação da permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda. Dentro desse processo, a renovação de contrato de Lucas Sasha é um acerto. O volante está entre os jogadores que ainda podem contribuir para tirar o Leão da situação incômoda em que se encontra.

No Paraná, chegou-se a especular a ida de Sasha para o Athletico-PR. Quando vi a notícia, pensei de imediato: seria um erro o Fortaleza permitir essa movimentação.

O volante é um craque fora de série do meio de campo do Fortaleza? Não. Mas tem seu valor, especialmente em meio à baixa produtividade de boa parte do elenco. Já elogiei o camisa 88 em outras oportunidades. É aquele tipo de jogador que foge dos holofotes, mas trabalha em silêncio e entrega dentro de campo. Num time mais organizado, sua qualidade pode voltar a aparecer.

O meio de campo do Fortaleza é um problema desde o início do ano. E precisa ser tratado com atenção. Mesmo sem brilho, Sasha já demonstrou que pode ser útil. Seja como titular ou como peça de reposição, tem lenha para queimar sob o comando de Vojvoda.

O próprio treinador, inclusive, citou na última coletiva que o melhor momento do time em termos de desempenho teve participação de Sasha no meio. A trinca mencionada por Vojvoda era formada por Sasha, Martínez e Rossetto.

Pol Fernández, grande decepção do mercado tricolor, já saiu. Embora tenha qualidade, o argentino não encaixou e esteve longe de ser solução. Pedro Augusto também deve deixar o clube, sem deixar saudades.

Outros nomes do setor ainda podem sair. E, claro, a chegada de reforços é aguardada com urgência. A reformulação precisa acontecer, mas com critério, sem descartar peças que podem ser úteis no plano de reação do Fortaleza.

A permanência de Lucas Sasha faz sentido nesse contexto. Ele está no grupo dos jogadores que, com o cenário certo, ainda têm o que entregar ao time.