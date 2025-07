Condé pode terminar 2025 perto de top-10 treinadores com mais jogos pelo Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-26.06.2025: Coletiva Léo Condé. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Um ano de Léo Condé. Uma marca expressiva a se comemorar. Primeiro, porque é raro no futebol brasileiro um treinador alcançar um trabalho longevo — piscou, tem profissional sendo desligado. Segundo, porque o Ceará, nos últimos anos, virou uma máquina de moer técnicos.

Só para se ter uma ideia, Mister Condé é o treinador mais longevo desde a primeira passagem de Guto Ferreira. Ou seja, de 2021 pra cá, nenhum técnico havia alcançado sequer um ano no cargo. É difícil pra caramba "sobreviver" no comando do Vovô.

Léo não só sobreviveu, como construiu um trabalho sólido, um time competitivo mesmo com suas limitações. E tem a chance de terminar 2025 batendo na porta do top-10 dos treinadores com mais jogos pelo clube de Porangabuçu.

O professor alvinegro soma atualmente 56 jogos: 31 vitórias, nove empates e 16 derrotas. O número já faz dele o 26º treinador com mais partidas à frente do Vovô. Como o time ainda tem, no mínimo, mais 28 confrontos na temporada, Condé pode fechar o ano com 84 jogos e alcançar a 12ª posição, ultrapassando nomes como Lisca e Vagner Mancini, que tiveram mais de uma passagem pelo clube.

Se permanecer até o fim do ano, ficará a apenas 22 partidas de entrar no top-10 desse ranking — que tem justamente Guto Ferreira como referência, com 105 jogos em duas passagens por Porangabuçu.

Nos bastidores do Ceará, já ouvi de mais de uma pessoa influente que Condé faz o simples: um “feijão com arroz” bem temperado. Não é um treinador de grandes inovações, mas domina o “tatiquês” direto ao ponto.

Essa objetividade do Alvinegro em campo vem rendendo frutos. O “tempero” do Condé resultou no acesso à Série A em um turbulento 2024. Ele chegou com o carro andando, começou com derrotas, mas teve méritos para ajustar o time até garantir o passaporte para a elite do futebol nacional.

Leia mais Recalde rescinde contrato com o Ceará e acerta com o Libertad-PAR

Presidente do Ceará acredita que calendário espaçado tira o "encanto" do Nordestão

"Um passo de cada vez", diz Dieguinho sobre jogos do Ceará contra Sport e Fortaleza Sobre o assunto Recalde rescinde contrato com o Ceará e acerta com o Libertad-PAR

Presidente do Ceará acredita que calendário espaçado tira o "encanto" do Nordestão

"Um passo de cada vez", diz Dieguinho sobre jogos do Ceará contra Sport e Fortaleza

Em 2025, mesmo com uma grande reformulação do elenco, Condé organizou rapidamente o novo time e conquistou o Campeonato Cearense, além de assegurar vaga no mata-mata da Copa do Nordeste.

Vi muito torcedor questionando a capacidade de Condé para a Série A. O treinador respondeu com desempenho e resultados. O Ceará ocupa a 12ª colocação, mesmo tendo uma das menores folhas salariais do campeonato. Não é fácil, e o técnico soube extrair o melhor de um elenco limitado, mas comprometido.

Até onde Léo Condé pode levar o Ceará? Há melhorias e ajustes a fazer para o time seguir evoluindo. A chegada de reforços será fundamental na busca pelo principal objetivo da temporada: a permanência na Série A. Capacidade ele tem.

*Dados disponibilizados pelo educador museal do Ceará, Gabriel Arcelino