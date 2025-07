Mais eficiente, Ceará vence Clássico-Rei em jogo travado e amplia domínio sobre o Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Comemoração do gol de Galeano no duelo entre Fortaleza e Ceará, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizado no domingo, 13 de julho de 2025, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

O Ceará venceu o primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025 e ampliou para nove jogos a invencibilidade diante do Fortaleza. Galeano saiu como o herói do jogo. Com o resultado, o Vovô entrou no G-10 do Brasileirão, com 18 pontos; o Leão permanece na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos.

O primeiro tempo foi sem grandes lances e sem emoção. Quarenta e cinco minutos decepcionantes. Os times não conseguiram jogar. Sobrou tensão e faltou futebol. Era difícil ver uma jogada ser completada. Perde e ganha o tempo inteiro.

No intervalo, Kuscevic e Sobral resumiram em poucas palavras: falaram em medo de arriscar e nervosismo. Esses elementos travaram o Clássico na primeira etapa. As melhores chances de cada lado vieram com Pedro Raul e Sasha, em finalizações dentro da área.

Na segunda etapa, o jogo ganhou emoção e agressividade. Ficou mais aberto, embora os erros individuais persistissem. Nesse contexto, o Ceará soube aproveitar. O gol de Galeano surgiu a partir de uma saída errada de Kuscevic. Pedro Henrique carregou, passou com tranquilidade por Matheus Pereira e Ávila, e a jogada terminou nos pés do paraguaio, que só empurrou para o fundo das redes.

Foi um gol que coroou a boa temporada de Galeano pelo Ceará. Já são sete gols em 39 jogos. Apesar do início tímido no clube, ele cresceu de produção e virou titular absoluto.

Depois do gol, o Alvinegro controlou a partida. Poderia até ter “matado” o jogo se Fernandinho não tivesse desperdiçado uma grande chance dentro da área após passe de Galeano.

Sem sustos, o Vovô segurou o 1 a 0 até o apito final de Raphael Claus.