Adeus de Vojvoda: a despedida que o futebol brasileiro não está acostumado a ver

Foto: créditos: Mateus Lotif / Fortaleza EC FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL: 15.07.2025: Juan Pablo Vojvoda dar adeus ao fortaleza. (créditos: Mateus Lotif / Fortaleza EC)

A despedida de Vojvoda no Pici com a presença de torcedores foi algo surreal.

Eu nunca vi uma comoção tão grande pra se despedir de um treinador demitido!

No futebol brasileiro, a gente já se acostumou a ver protestos e indignação quando um técnico é desligado por maus resultados. É o famoso “vai tarde”, “mando o Uber pro aeroporto”, “burro” — esse tipo de reação é o que mais se vê por aí.

Mas com Vojvoda foi diferente. Mesmo com os péssimos resultados nesta temporada, ele construiu uma história gigante no Fortaleza, cheia de conquistas relevantes. O legado que ele deixa é o que explica toda essa comoção.

Assim que souberam que ele iria ao Pici, torcedores foram até lá pra se despedir do maior treinador da história do clube.

E foi um momento muito emocionante. Gente agradecendo o tempo todo, gritando “fica!”, dizendo “eu te amo, Vojvoda”… De arrepiar.

E o próprio Vojvoda, claro, também se emocionou bastante. Foi às lágrimas quando entrou no campo, foi até a torcida, agradeceu o carinho e cumprimentou cada tricolor que estava ali. Uma cena marcante.

Essa comoção também tem a ver com o sentimento do torcedor: muitos entendem que o argentino não é o culpado. A bronca da arquibancada é com a diretoria e com o elenco. Teve apoio, mas teve protesto também.