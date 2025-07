Renato Paiva no Fortaleza: aposta arriscada ou nome certo para substituir Vojvoda?

Foto: Vitor Silva/Botafogo Renato Paiva é a aposta do Fortaleza para substituir Vojvoda

Renato Paiva é a aposta do Fortaleza para substituir Vojvoda. Mas é uma boa escolha? Ou um erro de avaliação?

O trabalho mais recente de Paiva foi no Botafogo. Foi sob o comando dele que o clube carioca conquistou uma das maiores vitórias da sua história — e também do futebol brasileiro — ao bater o PSG por 1 a 0.

Mesmo assim, Paiva foi demitido. A saída teve como estopim a postura recuada do time diante do Palmeiras. Aquilo irritou profundamente John Textor, que esperava uma postura mais agressiva num jogo considerado acessível.

Esse episódio acabou colando em Paiva uma imagem de retranqueiro — o que não corresponde totalmente à realidade. Conversei com colegas da imprensa que acompanharam de perto outros trabalhos dele. O que ouvi foi: ele tem boas ideias, mas nem sempre consegue implementá-las.

Outro ponto que apareceu nessas conversas foi a vaidade. Esse teria sido um dos fatores que pesaram para a saída dele do Bahia em 2023, quando assumiu o time logo após a chegada do Grupo City.

Por isso, é bom o Paiva chegar no sapatinho no Pici. A pressão vai ser enorme — e a sombra de Vojvoda também. Se for inteligente, vai ter muito cuidado nas palavras e no comportamento para não soar arrogante e acabar elevando a temperatura logo de cara.

O melhor trabalho dele foi no Independiente del Valle, em 2021, quando levou o clube ao seu primeiro título do Campeonato Equatoriano. Ali, conseguiu montar um time competitivo, com bom jogo apoiado e uma defesa sólida.

Dentro do que o mercado oferecia, Paiva é uma escolha, no mínimo, razoável. Pode sim fazer o Fortaleza ser competitivo. É um técnico com comando firme — algo que faltou a Vojvoda em 2025 e gerou incômodo interno. Nas mãos dele, o Fortaleza pode voltar a ter uma defesa consistente e organização com a bola.

Agora, é bom lembrar: qualquer nome que chegasse não seria unanimidade. E ele vai precisar ser muito habilidoso para lidar com a pressão e com a resistência inicial da torcida.