Paiva acerta no tom em apresentação no Fortaleza e agora precisa traduzir discurso em reação

Foto: Samuel Setubal Apresentação novo técnico do Fortaleza, Renato Paiva

A primeira impressão deixada por Renato Paiva no Fortaleza é positiva. Destaco, a seguir, os principais pontos abordados pelo treinador em sua primeira coletiva como técnico do Tricolor.

Paiva aproveitou a entrevista para se dirigir ao torcedor e demonstrar confiança de que a situação do Fortaleza pode ser revertida. Essa confiança — que pode parecer trivial para qualquer técnico — torna-se um elemento fundamental diante do contexto em que o clube se encontra. A imagem de um Vojvoda abatido em seus últimos meses no Pici impactou a torcida e desgastou a relação com a equipe.

O novo técnico também mostrou entusiasmo com a oportunidade de comandar o Fortaleza, clube que classificou como um “oásis do futebol brasileiro”. E demonstrou muito respeito por seu antecessor.

Paiva afirmou confiar no elenco e disse compreender a insatisfação do torcedor com os jogadores. Deixou claro que haverá cobrança e que só jogará quem se dedicar. Ao mesmo tempo, pontuou que agora se inicia uma nova história — e pediu apoio da torcida.

Para quem está ansioso por mudanças no time, é preciso moderar a expectativa. Poucas alterações devem ocorrer neste primeiro momento. Segundo Paiva, não é possível fazer transformações drásticas em um curto espaço de tempo.

Sobre as variações na equipe de um jogo para o outro, o técnico explicou que gosta de manter uma base sólida e fazer apenas ajustes pontuais, principalmente por conta do desgaste físico. O tema não é irrelevante: as trocas constantes de Vojvoda no time titular em 2025 foram alvo de muitas críticas da torcida.

Quanto a reforços, quem tomou a palavra foi Marcelo Paz. O CEO da SAF garantiu que tudo o que Renato Paiva solicitar, o Fortaleza vai buscar atender.

No discurso, Paiva passou pelo primeiro teste. Obviamente, o que vai ditar uma vida longa ao treinador português no Pici são os resultados e o desempenho dentro de campo. Sem isso, de nada adiantará o ato de comunicar-se bem. Ainda assim, valorizo esse primeiro ato — sobretudo pelo contexto de uma torcida com feridas abertas e pressão nas alturas. Qualquer escorregão nas palavras ou sinal de desconexão com a realidade poderia complicar o início do português no Leão.

De teoria, Paiva parece reunir os elementos necessários para fazer a equipe reagir. O grande desafio é transformar isso em prática vitoriosa com um elenco de confiança profundamente abalada.