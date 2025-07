Estreia de Paiva tem empate, bons sinais no 1º tempo e alerta no 2º

Foto: AURELIO ALVES/O POVO Novo treinador do Fortaleza, Renato Paiva estreou contra o Bahia na Arena Castelão

O empate não resolve nada, mas, para uma estreia de treinador, somar ao menos um ponto contra o Bahia — que briga pelo G-4 da Série A — é um começo razoável para Renato Paiva. Na tabela, o Leão segue na 19ª colocação, vice-lanterna da competição.

O primeiro tempo foi equilibrado, com um Fortaleza mais organizado do que nos últimos jogos sob o comando de Vojvoda. Já na segunda etapa, a atuação foi ruim, com domínio do Bahia, e o prejuízo poderia ter sido maior.

Foi um jogo movimentado, com quatro gols anulados — dois para cada lado — todos bem invalidados pela arbitragem. Nos acréscimos, Cauly caiu na área em disputa com Pikachu, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A decisão gerou revolta no Bahia e alívio para o Fortaleza.

O Fortaleza mostrou uma postura diferente na etapa inicial: mais organizado, com triangulações, posse de bola objetiva, transições rápidas e defesa bem posicionada. Diante de um Bahia que já apresenta um trabalho sólido sob o comando de Rogério Ceni, o Leão do recém-chegado Paiva foi competitivo e impôs equilíbrio.

O Tricolor terminou o primeiro tempo com mais finalizações que o Bahia e vencendo por 1 a 0, graças a um golaço de Marinho — uma pancada de fora da área, sem chance para o goleiro Marcos Felipe.

Outro destaque da primeira etapa foi o goleiro Magrão, que salvou o time ao encaixar uma finalização à queima-roupa dentro da área. O Fortaleza também escapou do empate graças à falta de pontaria de Luciano Rodríguez, após bobeada gigante de Kuscevic, que poderia ter comprometido todo o jogo.

Na segunda etapa, o Fortaleza cochilou. Voltou a ser o time apático dos jogos finais da passagem de Vojvoda. É verdade que o Bahia retornou com outra postura e colocou o Leão nas cordas. Apesar da pressão, o empate só veio quase aos 40 minutos, com Néstor.

A defesa deu muito espaço para o adversário jogar, e o meio-campo foi pouco combativo. Ademir e Erick Pulga encontraram espaços pelas pontas, enquanto Éverton Ribeiro teve liberdade para infiltrar pelo centro.

O segundo teste de Paiva será contra o Bragantino, outro adversário da parte de cima da tabela. Desta vez, porém, o treinador português terá uma semana inteira para trabalhar.