Derrota em Porto Alegre expõe carências do Ceará

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Ceará foi derrotado pelo Internacional em Porto Alegre pelo Brasileirão

O Ceará perdeu por 1 a 0 para o Internacional em Porto Alegre e encerra a 15ª rodada fora do G-10 da Série A. O segundo tempo se desenhou para um empate, mas o Alvinegro não soube aproveitar as oportunidades.

Foi um jogo dividido: o Inter foi superior no primeiro tempo; o Ceará, no segundo. Os gaúchos saíram vencedores por terem sido mais efetivos nas chances que criaram. E mais uma vez ficou evidente a necessidade de reforços para qualificar o elenco alvinegro.

O Ceará teve uma atuação com falhas defensivas e ofensivas. A pressão do time da casa começou com menos de um minuto de jogo. Antes dos 10 minutos, o Inter já havia acertado a trave, e, aos 15, Borré parou em boa defesa de Bruno Ferreira.

O Inter tinha mais volume e explorava bem as costas da defesa alvinegra, principalmente pelo lado direito do ataque. O gol saiu em jogada individual de Borré, que deixou Matheus Bahia para trás e serviu Alan Patrick, livre na área, para finalizar de chapa e marcar.

O Vovô chegava pouco, mas quando avançava, incomodava. Galeano também acertou a trave, e as principais jogadas ofensivas vinham pelos pés dele e de Matheus Bahia. Faltou, no entanto, mais participação do meio-campo na criação. Dieguinho, Lucas Lima e Matheus Araújo foram discretos.

Na segunda etapa, o Inter recuou e tentou controlar a partida. O Ceará cresceu em volume ofensivo, teve mais posse de bola, mas seguiu pouco criativo. Faltaram agressividade e soluções no setor de armação. Condé fez mudanças e apostou em Aylon, Bruno Tubarão, Fernando Sobral, Lourenço e Rafael Ramos para buscar o empate, mas não adiantou.

A melhor chance veio com Pedro Raul, que cabeceou no travessão. Outra grande oportunidade caiu nos pés de Aylon, de frente para o gol, mas ele hesitou na finalização e o Ceará perdeu a posse. Sinal de alerta para o Vovô, que só venceu três jogos dos últimos dez no Brasileirão.