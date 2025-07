Sem espaço no Ceará, Martínez acerta com o Cuiabá

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Alejandro Martínez deixa o Ceará após apenas 9 jogos

Fora dos planos do Ceará, o argentino Alejandro Martínez definiu seu novo destino: o Cuiabá. Conforme apurou a coluna, o atacante de 28 anos irá rescindir o contrato de empréstimo com o Vovô e será reemprestado pelo Talleres ao Dourado, atual 6º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro.

Martínez fez apenas nove jogos com a camisa alvinegra e não agradou ao técnico Léo Condé. Apesar do início promissor — chamou atenção na estreia ao entrar nos minutos finais da partida contra o Confiança, pela Copa do Nordeste — o argentino perdeu espaço gradualmente até desaparecer da lista de relacionados.

No planejamento do clube, o atacante foi contratado para disputar posição na ponta direita, setor em que o paraguaio Galeano se firmou como titular. A última vez que Martínez entrou em campo foi em 12 de abril, quando atuou por 15 minutos no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Juventude, pela Série B.

Ele ainda apareceu na lista de relacionados contra o Santos, no dia 12 de maio, mas não saiu do banco de reservas. Desde então, não foi mais utilizado.