Treino aberto no Fortaleza reflete nova condução com Renato Paiva

Com uma semana de trabalho de Renato Paiva no Fortaleza, o clube já sente mudanças na condução do dia a dia em relação ao ex-comandante Juan Pablo Vojvoda. Entre intensidade nos treinos, metodologia e aspectos motivacionais, o treino aberto no Pici, marcado para esta sexta-feira, 25, também simboliza esse novo momento com o treinador português.

Durante os mais de quatro anos de Vojvoda à frente do Leão, a torcida teve pouquíssimas oportunidades de acompanhar atividades presenciais no Pici. A última foi em fevereiro do ano passado, em meio a uma situação atípica: logo após o elenco ter sido alvo de um atentado no Recife.

Vojvoda e sua comissão técnica não aprovavam treinos abertos. A avaliação era de que essas ocasiões comprometiam o aproveitamento do dia de trabalho — ou seja, não havia treino "de verdade". Conforme a coluna apurou, jogadores e diretoria nunca se opuseram à ideia. A restrição vinha, de fato, do ex-comandante.

Desta vez, a solicitação por um treino aberto partiu da própria torcida, na véspera do jogo contra o Bragantino, válido pela 17ª rodada da Série A. Paiva recebeu o pedido com naturalidade e atendeu prontamente. Para o português, é possível realizar uma atividade produtiva dividindo o treino em dois momentos: um fechado, voltado ao planejamento tático, e outro aberto, com ações específicas voltadas à interação com o torcedor.

O treino aberto é uma ação importante para o momento do clube. Mais do que um gesto de apoio em meio à delicada situação na tabela do Brasileirão, o contexto atual do Fortaleza é de reconexão. O torcedor está ferido pelos resultados ruins, pela temporada decepcionante até aqui e, sobretudo, pela saída recente de um ídolo gigante na história do clube.

Agora, é preciso ir além do gesto. A equipe precisa corresponder com desempenho e resultado em campo. Só isso pode reverter o quadro negativo e reconquistar de vez o torcedor.

O Fortaleza amarga atualmente a vice-lanterna da Série A, com 11 pontos em 14 partidas — três a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vasco. Uma vitória neste sábado, 26, às 18h30min, diante do Bragantino, é tratada como essencial para iniciar uma reação na competição.