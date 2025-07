Vitória gigante do Ceará sobre o Cruzeiro passa pelos méritos de Léo Condé

Foto: AURÉLIO ALVES Léo Condé, treinador do Ceará

Antes do jogo contra o Cruzeiro começar, o Ceará já era dado como derrotado. E eu entendo as projeções: o time vinha em queda de produção, com três derrotas consecutivas, fragilidade do elenco em pauta e a diretoria como alvo.

Mas no futebol, é preciso vencer dentro de campo. E, pra ganhar do Cruzeiro em casa, tem que jogar muita bola. E o Ceará fez uma partidaça. Venceu com autoridade e tirou a liderança do adversário no Brasileirão.

A gente criticou muito o Condé pela mesmice das últimas partidas, mas ele foi muito bem e merece os créditos. O esquema com três volantes equilibrou as forças e dificultou o jogo propositivo do Cruzeiro.

No segundo tempo, a entrada do Fernandinho também surtiu efeito. Se não fosse o susto pela falha bizarra do Bruno, o Ceará poderia ter saído sem ser vazado.

No primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou até os 20 minutos, mas depois o Ceará conseguiu equilibrar. E no segundo, o gol logo no começo deu ainda mais tranquilidade pro time controlar o jogo sem grandes sustos. Teve um chute do Kaio Jorge dentro da área, bem marcado pelo William Machado, e duas chegadas nos acréscimos, com Gabigol e Bolasie.

A vitória renova as ambições e diminui a pressão que já começava a rondar Porangabuçu. Agora, Condé terá uma semana de trabalho até mais um desafio enorme: o Flamengo, novo líder do Brasileirão.