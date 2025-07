Falhas de Magrão minaram as chances do Fortaleza contra o Grêmio

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Partida entre Grêmio e Fortaleza pela Série A 2025

A derrota para o Grêmio por 2 a 1 passa muito pela conta de Magrão. Com menos de 20 minutos, o Fortaleza já perdia por 2 a 0 em Porto Alegre porque o goleiro cometeu dois pênaltis infantis, bobos, totalmente evitáveis. Apesar dos erros cruciais do arqueiro, o coletivo tricolor também decepcionou.

Em um jogo de peso, um confronto direto com chance de sair da zona de rebaixamento, a concentração precisava estar no nível máximo. Mas o Fortaleza entrou na Arena do Grêmio com uma postura totalmente diferente da que teve contra o Bragantino.

Além de desperdiçar a oportunidade de deixar o Z-4 em uma partida atrasada, o Leão perdeu justamente para um adversário direto que vinha de cinco jogos sem vencer.

No primeiro gol, a origem do problema foi uma bola nas costas de Bruno Pacheco, que voltou mal ao time titular. Magrão se precipitou e atropelou o atacante Cristian Olivera.

No segundo, um passe entre Kuscevic e Ávila, que deixou Alysson livre. E novamente Magrão chegou atrasado e derrubou o atacante gremista.

Ofensivamente, o Fortaleza teve apenas lampejos. Foi uma partida truncada, com muitos erros dos dois lados, trocas constantes de posse, jogadas desperdiçadas e raras chances claras de gol.

O Tricolor diminuiu com Deyverson ainda no primeiro tempo, após uma boa jogada de Breno Lopes, que escapou nas costas da defesa gremista.

Na etapa final, o Fortaleza criou duas boas chances para empatar: um cabeceio de Deyverson e uma cobrança de falta de Matheus Pereira, ambas defendidas por Volpi. O Grêmio também teve duas oportunidades, com uma delas parada por defesa de Magrão.

As mudanças promovidas por Renato Paiva tiveram pouco impacto no desempenho. O treinador tentou uma formação com dois centroavantes — Lucero e Deyverson — no segundo tempo, mas a estratégia não funcionou.

Este foi o 11º jogo consecutivo em que o Fortaleza sofreu gol. Para reagir, Renato Paiva vai precisar encontrar, com urgência, soluções para os problemas defensivos da equipe.