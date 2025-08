Ceará surpreende contra candidatos ao título e soma 4 pontos importantes

Foto: Fernanda Barros Pedro Raul, atacante do Ceará, durante jogo contra o Flamengo

Para quem apostava em um massacre sobre o Ceará nessa sequência contra candidatos ao título do Brasileirão, a surpresa é grande. Conquistar quatro pontos diante de Cruzeiro e Flamengo é excelente.

O empate em 1 a 1 com o Rubro-Negro no Castelão precisa ser valorizado. O time saiu atrás no placar, fez um primeiro tempo abaixo, mas reagiu bem na segunda etapa. As alterações de Condé surtiram efeito, destravaram a equipe e deixaram o Vovô mais agressivo.

O gol de Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, foi fruto de um apagão defensivo. O uruguaio apareceu livre na área. Pelo volume ofensivo construído, o 1 a 0 acabou sendo pouco para o Flamengo. Bruno Ferreira foi fundamental nesse quesito.

Na segunda etapa, o Ceará voltou mais equilibrado e passou a incomodar o adversário nos contra-ataques. O gol de empate veio em bola aérea, com Pedro Raul — que vive grande fase: já são 13 gols em 26 partidas.

A assistência foi de Mugni, que entrou bem no segundo tempo. O argentino vinha em baixa, e a atuação serve para recuperar a confiança de um jogador importante dentro do elenco.

Apesar do fator banco ter correspondido, é preciso ressaltar que mais uma vez ficou evidente a necessidade de pontas que aumentem o nível do elenco. O titular Pedro Henrique acumula uma sequência de desempenhos ruins. O substituto Fernandinho teve um desconforto antes da partida e virou desfalque. Sobrou Aylon como opção imediata e o atacante esteve abaixo.

Agora, o Ceará fecha a sequência contra postulantes ao título enfrentando o Palmeiras, fora de casa.