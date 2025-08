Trinca de volantes ou o retorno de Mugni entre os titulares do Ceará?

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Lucas Mugni tem nove assistências e três gols pelo Ceará em 2025

No empate diante do Flamengo, o trio de volantes formado por Richardson, Lourenço e Dieguinho não repetiu a boa atuação da partida contra o Cruzeiro, quando Léo Condé apostou na nova formação e venceu o então líder do campeonato.

A estratégia diante do Rubro-Negro — de fechar espaços, combater a posse de bola com um meio-campo mais povoado e apostar em saídas rápidas nos contra-ataques — não funcionou no primeiro tempo.

Quando Condé resolveu mexer na segunda etapa, colocou Mugni e destravou o meio-campo. O Ceará cresceu, melhorou a criação, e o camisa 10 foi um dos principais destaques da equipe. A entrada dele impactou diretamente no desempenho ofensivo do Vovô.

Para o duelo contra o Palmeiras, outro postulante ao título da Série A, volta a dúvida sobre qual formação utilizar no meio. Richardson saiu com dores e é dúvida.

Meu pitaco: apesar de não ter surtido efeito contra o Flamengo, ainda vejo a formação com três volantes como a mais competitiva para iniciar o jogo diante do Palmeiras. Se Richardson não puder atuar, escalaria Sobral como substituto e manteria Lourenço e Dieguinho, hoje o melhor meio-campista da equipe. Deixaria Mugni para o segundo tempo.