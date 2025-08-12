Final de Libertadores: discurso de Deyverson é excesso de confiança ou desconexão com realidade?
Na véspera de um jogo decisivo — ida das oitavas de final da Libertadores — o atacante foi lá e falou em chegar à final do torneio
Ainda estou tentando entender a coletiva do Deyverson. Excesso de confiança ou desconexão da realidade? Fico com a segunda opção.
Na véspera de um jogo decisivo — ida das oitavas de final da Libertadores — o atacante foi lá e falou em chegar à final do torneio. Ok, jogador tem que acreditar que pode chegar à decisão.
Mas, nesse caso, o discurso parece completamente fora de contexto. Por que falar em final de Libertadores se o momento do Fortaleza é de Z-4 no Brasileirão, de desconfiança, de resultados ruins e de crise?
O Tricolor acabou de ser atropelado pelo Botafogo por 5 a 0. Venceu apenas um dos últimos 14 jogos. Qual o sentido de dizer, com tanta convicção, que o Leão vai chegar à final, quando a realidade mostra o oposto?
Esse tipo de declaração só atrai críticas, irrita o torcedor e traz uma pressão desnecessária. O elenco do Fortaleza precisa trabalhar em silêncio, adotar um tom de humildade e responder em campo.
O discurso de Deyverson é vazio. Torcedor não quer ouvir promessa: quer ver reação.
A torcida do Fortaleza está magoada, ferida. A desconfiança atinge todos os setores do clube, a decepção é renovada a cada apresentação do time e a esperança de uma reviravolta diminui jogo a jogo.
O Fortaleza pode passar pelo Vélez? Claro que sim. O rival argentino também vive um momento ruim. Mas é preciso mudar a chave dentro de campo — ser eficiente no ataque, sólido na defesa — e não se apoiar em falácias.
