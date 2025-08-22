Negociação esfria: Ceará recua por Lautaro Díaz e busca outro 9 no mercado
O Vovô quer um centroavante com nível para ser titular, projetando a temporada de 2026, já que a permanência de Pedro Raul é improvável
A negociação do Ceará com o Cruzeiro para contratar Lautaro Díaz esfriou, conforme apurou a coluna. As condições impostas pelo clube mineiro minaram o interesse alvinegro em seguir com as tratativas. A busca por mais um camisa 9 continua e é considerada a última peça para fechar o ciclo de contratações nesta janela.
As conversas caminhavam para um empréstimo do argentino ao Vovô. O impasse surgiu em torno da cláusula de obrigação de compra: o Cruzeiro queria que o Ceará fosse obrigado a adquirir o atacante em caso de permanência na Série A. A diretoria alvinegra, porém, defendia que o acordo também contemplasse metas individuais, como minutagem e número de jogos.
Diante da intransigência celeste, o Ceará recuou e voltou ao mercado em busca de outro centroavante. A ideia é contratar um jogador com nível para ser titular, projetando principalmente a temporada de 2026, já que a permanência de Pedro Raul no Porangabuçu é vista como improvável.
No momento, o destino mais provável de Lautaro Díaz é o Santos. Por intermédio do executivo Alexandre Mattos, o clube paulista avançou nas tratativas com o Cruzeiro. Contudo, após a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o nome do atacante passará por avaliação do novo técnico santista.
Lautaro Díaz chegou ao Cruzeiro em 2024, após destaque no Independiente del Valle. Desde então, disputou 42 jogos e marcou quatro gols pela Raposa. O clube mineiro desembolsou 3 milhões de dólares para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador.
