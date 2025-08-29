Os canelas secas no Challenge Fortaleza

Foto: Arquivo Pessoal Equipe de corredores do Esportes O POVO, João Pedro Oliveira, Afonso Ribeiro e Victor Barros, da esquerda para a direita

Os canelas secas do Esportes O POVO vão se aventurar hoje no Challenge Fortaleza. Quando você, leitor, abrir esta coluna, a nossa (provável) pífia performance já terá ficado para trás. Guarde os nomes dos meus colegas, porque depois eu volto para contar o pós-corrida: Afonso Ribeiro (AR), Victor Barros (VB) e João Pedro Oliveira (JP).

Desde que decidimos encarar o Challenge, nossas conversas no almoço, logo depois do programa "Esportes do POVO", passaram a girar em torno da corrida. Sempre tinha relato de treino, progresso ou entrega do dia anterior e, claro, provocações contra quem havia faltado ao compromisso.

Rapidamente criamos duas categorias. Quem acordava cedo, cumpria o treino e dava a vida na pista, ganhava o selo de “verdadeiro atleta”. Quem faltava, era massacrado sem dó: “fracassado”. Tudo, obviamente, num clima de harmonia esportiva.

Eu, por exemplo, segui firme na rotina de acordar de madrugada e correr dos cachorros caramelos. Minha meta é completar os 7 quilômetros da prova em 35 minutos. Se vai dar certo, tenho minhas sinceras dúvidas.

Em um mês, o VB passou de leigo para especialista da corrida e esbanja seu "vasto" conhecimento pela redação. Já tem até personal com treinos específicos para a modalidade. Faz apenas três dias que fez a contratação do profissional e age com a certeza de que vai voar na pista. E se ofende se alguém ousa perguntar quantos quilômetros ele pretende andar e quantos pretende correr.

Já o dom Afonso Ribeiro é o nosso representante da filosofia “devagar e sempre”. Passada curta, ritmo de tartaruga e total adesão ao lema “o importante é competir”. Modesto e elegante, acredita que a chegada, cedo ou tarde, é questão de tempo.

Por último, JP Oliveira, a quem defino no mundo da corrida como o maior cliente dos fotógrafos da Beira Mar no mês de agosto. Se não for destaque pelo desempenho, será pela pose. A foto estilosa está garantida.

Ontem, recebemos para entrevista a simpaticíssima e talentosa Vittoria Lopes, triatleta cearense com participação nas Olimpíadas de Tóquio e Paris. Entre tantos assuntos, ela revelou seus rituais pré-prova. Um deles: comer uma pizza de queijo na véspera. Eu, disciplinado, anotei a dica, pedi a minha e, enquanto mastigo um pedaço, encerro esta coluna.