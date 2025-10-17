Quando meu filho pediu para correr comigo

Foto: Acervo pessoal Lucas Mota, colunista do Esportes O POVO, com o filho Bento, de 7 anos

Meu filho Bento, de 7 anos, me fez um pedido especial: quer correr comigo. E mais, disse que quer gravar comigo o vídeo de resenha que costumo postar no Instagram sobre minhas participações em provas de corrida de rua. Neste domingo é nossa estreia juntos, na Minions Run. Leitor, já conto com seu like lá na rede social.

A avó materna o transformou em um fã mirim dos meus conteúdos digitais. Quando produzi aqueles dois vídeos “jogador por um dia” do Ceará e Fortaleza (se você não viu, dá um pulo no meu perfil @reporterlucasmota ou no @esportesopovo), ele me perguntou, curioso: “Papai, agora você é jogador de futebol?”.

Nos dias de levá-lo à escola, temos um ritual: cada um escolhe uma música para tocar no caminho. Depois que virou meu fã digital, Bento passou a incluir uma nova pergunta na rotina: “Tem vídeo novo?”.

Ele tem preferências claras: gosta dos vídeos em que algum cachorro corre atrás de mim. “Nesse tem caramelo?”, pergunta, empolgado. Eu tento agradar minha fã-base, enquanto baixo meu pace na preparação para a meia maratona.

Costumo correr 10 quilômetros (km), mas, com um esforço a mais, chego aos 15. No imaginário do meu filho, corro uns 200 km sem suar. Confesso: eu mesmo plantei essa fantasia. Deixei no imaginário do Bento a ideia de que o pai dele é um super-herói da corrida.

Quando volto de um longão no sábado, e ele ainda está acordando, entro em casa triunfante: “Filho, acabei de ir e voltar de Pentecoste! (Interior da minha família materna)”. Ele arregala os olhos, impressionado: “Caramba, papai!”. É o nosso segredo, leitor.

Agora, Bento decidiu ir para a pista. Vai brilhar no meu novo vídeo da Minions Run. Já me adiantou uma das falas que pretende mandar na produção instagramiana. “Alguém me carrega nos braços que eu não aguento mais!”, promete dizer, na arrancada final, fazendo sua estreia no humor esportivo.

Nos desejem sorte. Temos 2 km pela frente, e um mundo inteiro de memórias para construir.