Empate justo no Clássico-Rei, mas de pesos opostos: Ceará comemora, Fortaleza leva golpe duríssimo

Foto: SAMUEL SETÚBAL/O POVO Pedro Raul disputa bola com Ávila no último Clássico-Rei da temporada 2025 e válido pela Série A do Campeonato Brasileiro

O empate foi justíssimo no Clássico-Rei, mas as consequências são opostas. Para o Ceará, o resultado é excelente: o time chega aos 39 pontos, se distancia da zona de rebaixamento, segue vivo na briga por vaga na Sul-Americana, mantém o tabu de dez jogos sem perder para o Fortaleza e ainda complica a vida do maior rival.

Para o Fortaleza, o empate é péssimo. A equipe segue afundada na vice-lanterna da Série A e, mais do que o impacto na tabela, o golpe é na confiança. Deixar escapar uma vitória tão importante nos acréscimos é duro para um elenco já pressionado.

O Tricolor fez um bom jogo defensivo na maior parte do tempo e foi eficiente dentro da proposta de jogar por uma bola. Conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, em cobrança de escanteio e gol de cabeça de Bareiro — em um dos raros ataques da equipe.

O Ceará, com mais posse de bola e volume ofensivo, teve dificuldades na conclusão das jogadas, mas foi premiado pela insistência e pela entrega. Criava bastante, mas oferecia pouco perigo até os minutos finais.

No segundo tempo, mesmo com o domínio territorial, o Alvinegro viu as chances claras rarearam. Até o gol salvador de Pedro Raul, nos acréscimos, o Vovô não havia acertado nenhum chute na direção da meta defendida por Breno.

O gol de Pedro Raul serve para encerrar de vez as críticas. Independentemente da fase, não há atacante melhor no elenco do Ceará. A matemática é simples: com ele em campo, o time tem mais chances de marcar.

Destaques do Fortaleza: Bareiro, Pierre e Ávila.

Destaques do Ceará: Pedro Raul, Vina e Marcos Victor.