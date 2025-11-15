Se Pedro Raul ficasse no Ceará, já seria a principal contratação do Ceará em 2026

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul tem 16 gols pelo Ceará em 2025, sendo dez na Série A

Imagina se Pedro Raul permanecesse no Ceará para 2026? Já seria, de saída, a principal contratação da temporada. O centroavante recuperou o futebol de alto nível e terminará 2025 como o grande atacante do Vovô, artilheiro isolado e com gols decisivos no currículo.

O torcedor alvinegro que teve coragem de cornetá-lo no momento de oscilação é um lamuriento de grife. Aquele tipo que não enxerga a realidade a um palmo de distância porque vive amargurado. É o leigo que não sabe diferenciar um goleador de um cone disfarçado de atacante.

O 9 galã de Porangabuçu chegou sob olhar desconfiado vindo do Corinthians. Afinal, a análise simplista dos “especialistas de boteco” cabe numa conta de matemática que até uma criança resolveria: em 2024, sete gols em 51 jogos; no início de 2025, um gol em seis partidas. Logo, no raciocínio apressado e raso como um pires, o tal Pedro Raul seria um desperdício de contratação para o Ceará.

É a convicção do cretino fundamental, como Nelson Rodrigues descrevia o sujeito que nada sabe, mas opina sobre tudo sem hesitar.

Escrevi outro dia que, para o bem do Ceará, Léo Condé não ouviu os corneteiros e insistiu em Pedro Raul pela obviedade de se tratar do melhor atacante do elenco. Resultado: ele foi lá e decidiu mais um Clássico-Rei — desta vez na Série A. Estendo o conceito à diretoria também, que não se curva à pressão dos exagerados de opinião.

Pedro Raul soma 16 gols — dez no Brasileirão — em 41 jogos na temporada. Veja só: fez até o gol contra o Fortaleza na final do Campeonato Cearense, o que garantiu o bi. O atacante encerrou a maldição da camisa 9 em Porangabuçu. Quer mais o quê?

A permanência, porém, é dificílima. Tem alto salário e pertence ao Corinthians, que deseja recuperar o investimento feito. Haroldo Martins, CEO de Futebol do Ceará, admitiu ontem em entrevista exclusiva ao programa Esportes O POVO a dificuldade em mantê-lo, mas haverá tentativa.