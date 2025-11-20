Sobrevivência em jogo: Fortaleza vence com drama, encurta distância e alimenta esperança

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Adam Bareiro comemora gol no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Vai ser dramático, mas o Fortaleza segue vivo na briga pela permanência na Série A.

O Leão conquistou uma vitória gigante por 3 a 2 contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, e reduziu de seis para três pontos a distância para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A quatro jogos do fim do Campeonato Brasileiro — com a missão de buscar três vitórias e um empate — a esperança se mantém não só pelo resultado, mas também pelas atuações recentes.

Com Palermo, o Fortaleza ficou muito mais competitivo e cresceu de produção. A situação da equipe está no limite. É extremamente difícil jogar pressionado, no fio da navalha, sabendo que qualquer erro pode custar o rebaixamento.

Hoje, o Fortaleza tem elementos para brigar. Tem um atacante decisivo: Bareiro chegou a quatro gols nos últimos quatro jogos. Tem um estilo de jogo bem definido: pouca posse, muita ligação direta, briga pela segunda bola, contra-ataque e transições rápidas. Essa fórmula faz o Tricolor competir.

Diante do Bahia, o Fortaleza executou esse plano. Contra um adversário muito ofensivo, o time cearense teve campo para transitar e criou inúmeras chances. Foi eficiente para construir, com muito mérito, o 2 a 0 no primeiro tempo — e poderia ter feito mais se não fossem as oportunidades desperdiçadas. A defesa também respondeu bem.

Mas há um problema que mina as forças e limita a evolução do Fortaleza: a pane recorrente. A cada rodada, o time sofre um apagão repentino e entrega, de bandeja, gols aos rivais.

No segundo tempo, embora Rogério Ceni tenha deixado o Bahia mais ofensivo e encurralado o Fortaleza, foi por um erro infantil que o Leão recolocou o Esquadrão no jogo. Um pênalti bobo cometido por Pochettino. É inacreditável como, em praticamente toda partida, o time encontra uma forma de se complicar.

Quando o Bahia estava próximo do empate, o Fortaleza encaixou um contragolpe e selou o placar com Deyverson, que renasceu no clube após a chegada do Palermo. Quatro gols em dois jogos.

Herrera é outro que merece muito destaque. O jovem argentino fez a melhor partida com a camisa do Fortaleza - deu uma assistência, marcou um gol e criou a jogada do terceiro.

O Fortaleza, mais uma vez na partida, quase se complicou tropeçando nas próprias pernas. Em novo apagão, o time sofreu gol numa cobrança rápida de escanteio e manteve o Bahia vivo.

No fim, o Fortaleza sofreu pressão, mas sustentou uma vitória dramática e importantíssima.