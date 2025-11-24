Derrota dura acende alerta no Ceará

Foto: Gabriel Silva/CearaSC O Ceará foi derrotado pelo Mirassol fora de casa, pela Série A.

O duelo fora de casa contra o Mirassol — único mandante invicto da Série A — já se desenhava complicado. Ainda assim, esperava-se que o Alvinegro oferecesse resistência, que ao menos flertasse com o improvável.

Só que qualquer possibilidade de vitória, ou até mesmo de um empate — que não seria um mau resultado — ficou muito distante.

O Vovô foi uma presa fácil para um adversário extremamente letal em casa. A derrota por 3 a 0 traduz perfeitamente o que foi o jogo: de um lado, o Mirassol eficiente desde o início, abrindo 2 a 0 antes dos 25 minutos; do outro, um Ceará que demorou a entrar na partida e encontrou enorme dificuldade para concluir as jogadas.

O placar, inclusive, condicionou a postura das equipes. O Mirassol, que ditava o ritmo antes dos 2 a 0, recuou e passou a esperar o Alvinegro. Com a desvantagem, o Ceará teve mais volume ofensivo, mas faltou qualidade para transformar isso em gol.

E chances não faltaram. No segundo tempo, o Vovô teve mais de 60% de posse, finalizou oito vezes e não marcou. O Mirassol chegou pouco — apenas dois chutes — e ainda fechou o 3 a 0 com um golaço de Alesson.

Defensivamente, o Ceará viveu uma de suas piores noites na Série A. O sistema, que vinha sendo um dos trunfos da equipe, esteve muito abaixo. Ninguém se salvou.

No primeiro gol, vejo erro da arbitragem ao validar o lance. Chico da Costa, em posição irregular, interfere na visão do goleiro Bruno Ferreira na finalização de Negueba.

Para o próximo jogo, voltaria com Pedro Raul, mas manteria Mugni como titular no lugar de Vina. O argentino foi o melhor do Ceará na partida.