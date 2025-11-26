Gol de uma tonelada de esperança: Bareiro põe Fortaleza perto de deixar o Z-4

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Bareiro, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Bragantino

O Fortaleza que tem Bareiro tem que acreditar até o fim. O Tricolor pode deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada.

O gol heroico do centroavante, que selou a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, em Bragança Paulista, tem sabor de goleada. Tem o peso de uma tonelada de esperança.

Alguém tem alguma dúvida de que o Castelão estará abarrotado no próximo domingo, quando o time encara o Atlético-MG?

O Fortaleza chega para os três jogos restantes da Série A em viés de alta, com a confiança renovada e um atacante iluminado. Bareiro está marcando gol até sem querer.

A vitória do Tricolor em Bragança Paulista passa por uma mudança simples, mas decisiva, de Palermo antes dos 20 minutos do segundo tempo. Crispim entrou no lugar de Herrera, que fez uma partida muito ruim.

O Leão se reorganizou do 4-4-2 para o 4-2-3-1: Breno Lopes saiu do meio para a ponta esquerda; Pochettino migrou da ponta esquerda para a direita; e Crispim assumiu como meia central.

Esse rearranjo deu agressividade ao Fortaleza, que até então tinha um ataque nulo: só se defendia e não conseguia contra-atacar. O corredor direito era uma avenida.

Destaques do jogo: Breno foi decisivo e fez uma defesaça quase aos 45 do segundo tempo, uma intervenção que vale como um gol. Sasha e Brítez também foram muito bem — muita entrega e valentia.

Os próximos dois jogos do Fortaleza são em casa, contra Atlético-MG e Corinthians. A permanência na Série A nunca pareceu tão real para o time do Pici.