Fortaleza segue imparável e perto de alcançar "missão impossível"

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
Apenas um ponto separa o Fortaleza da saída do Z-4.
O Tricolor segue implacável em busca do que parecia impossível. O Leão bateu o Atlético-MG por 1 a 0, chegou à terceira vitória seguida e completou oito jogos sem saber o que é derrota.
Na briga contra o rebaixamento, o Fortaleza é quem joga o melhor futebol entre os rivais diretos. A equipe chega às duas rodadas finais em viés de alta. O próximo compromisso é novamente no Castelão, contra o Corinthians — e uma vitória pode colocar o Leão fora do Z-4 na última rodada.
Diante do Galo, o Fortaleza foi superior nos 90 minutos dentro da própria estratégia. No primeiro tempo, ocupou mais o campo ofensivo, explorou as laterais e foi empurrando o adversário até abrir o placar com Pochettino.
Mesmo quando Bareiro não marca, ele decide. O atacante iluminado deu um passe de letra para Pochettino garantir o gol da vitória.
No meio-campo, o Tricolor dominou. Foi mais agressivo na segunda bola, com Pierre e Sasha implacáveis nos desarmes — algo fundamental para o jogo de transição do Fortaleza.
O sistema defensivo também merece menção. Ávila e Brítez foram firmes na marcação, e Breno voltou a ser decisivo quando exigido.
No geral, o Fortaleza apresentou organização defensiva e sofreu pouco. Não à toa saiu de campo novamente sem levar gols — o segundo jogo seguido assim.
Na segunda etapa, o Leão baixou as linhas para apostar no contra-ataque e controlou bem a partida. Poderia ter construído uma vitória mais tranquila, já que criou chances claras em transições rápidas, mas desperdiçou.
O Fortaleza está muito vivo na corrida pela permanência. Como está a confiança, torcedor tricolor?
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.