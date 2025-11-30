Fortaleza segue imparável e perto de alcançar "missão impossível"

Foto: Samuel Setubal Pochettino comemora gol no jogo Fortaleza x Atlético-MG, no Castelão, pela Série A 2025

Apenas um ponto separa o Fortaleza da saída do Z-4.

O Tricolor segue implacável em busca do que parecia impossível. O Leão bateu o Atlético-MG por 1 a 0, chegou à terceira vitória seguida e completou oito jogos sem saber o que é derrota.

Na briga contra o rebaixamento, o Fortaleza é quem joga o melhor futebol entre os rivais diretos. A equipe chega às duas rodadas finais em viés de alta. O próximo compromisso é novamente no Castelão, contra o Corinthians — e uma vitória pode colocar o Leão fora do Z-4 na última rodada.

Diante do Galo, o Fortaleza foi superior nos 90 minutos dentro da própria estratégia. No primeiro tempo, ocupou mais o campo ofensivo, explorou as laterais e foi empurrando o adversário até abrir o placar com Pochettino.

Mesmo quando Bareiro não marca, ele decide. O atacante iluminado deu um passe de letra para Pochettino garantir o gol da vitória.

No meio-campo, o Tricolor dominou. Foi mais agressivo na segunda bola, com Pierre e Sasha implacáveis nos desarmes — algo fundamental para o jogo de transição do Fortaleza.

O sistema defensivo também merece menção. Ávila e Brítez foram firmes na marcação, e Breno voltou a ser decisivo quando exigido.

No geral, o Fortaleza apresentou organização defensiva e sofreu pouco. Não à toa saiu de campo novamente sem levar gols — o segundo jogo seguido assim.

Na segunda etapa, o Leão baixou as linhas para apostar no contra-ataque e controlou bem a partida. Poderia ter construído uma vitória mais tranquila, já que criou chances claras em transições rápidas, mas desperdiçou.

O Fortaleza está muito vivo na corrida pela permanência. Como está a confiança, torcedor tricolor?