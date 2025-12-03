Ceará vive pior momento na Série A na hora errada, mas só depende de si

Foto: Adriann Fontes/Flamengo Pedro Raul, atacante do Ceará, em lance com Alex Sandro, lateral do Flamengo

A derrota do Ceará no Maracanã para o agora campeão da Série A, o Flamengo, era um roteiro esperado. Mas a atuação do Vozão decepcionou. Simplesmente: o Alvinegro só finalizou uma vez em 90 minutos — e apenas nos acréscimos do segundo tempo. Uma postura excessivamente passiva.

Ficou a impressão de que o Ceará entrou em campo abraçado ao plano do empate. E seria, de fato, um ótimo resultado. Mas, após levar o gol ainda no primeiro tempo, o Vovô passou a jogar apenas para não perder por mais.

Com o 1 a 0 no placar, nada mudou: linhas muito baixas, troca de passes lenta, transição nula e zero agressividade. Faltou ousadia.

No segundo tempo, a equipe até fez um trabalho defensivo sólido. Mas não há como atuar 90 minutos apenas se protegendo diante do Flamengo. Não houve sequer um esboço de reação para buscar o empate. A única esperança ofensiva do Ceará parecia ser a bola parada.

O que mais preocupa é o momento. O time chega à rodada final em viés de baixa, em queda de produção. Por outro lado, depende só de si. Enfrenta no Castelão um Palmeiras que não tem mais pelo que brigar. Uma vitória assegura a permanência.

Até com empate ou derrota o Ceará pode seguir na Série A, desde que conte com tropeços dos concorrentes diretos.

Acredito que o Ceará permanecerá na elite. Mas o fim de campeonato tenso é frustrante diante do que o time mostrou ao longo do ano. A maior parte da campanha foi feita no meio da tabela, com olhar para a Sul-Americana. O Vovô tinha nas mãos uma reta final tranquila, mas bobeou feio.