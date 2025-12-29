Saiba qual será o orçamento do Ceará para 2026

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
O Ceará projeta um orçamento bruto de R$ 166 milhões, já com a inclusão de impostos, para a temporada de 2026. A proposta orçamentária será apresentada e votada pelo Conselho Deliberativo do clube na noite desta segunda-feira, 29.
Sem a incidência dos tributos, o orçamento alvinegro fica estimado em cerca de R$ 156 milhões. Os conselheiros terão acesso ao detalhamento das principais receitas previstas para 2026, como direitos de transmissão, bilheteria e negociações de atletas.