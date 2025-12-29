Saiba qual será o orçamento do Ceará para 2026

Foto: Paulo Matheus | Press Foto Club/Confut Nordeste Fachada interna do Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, sede do Ceará Sporting Club

O Ceará projeta um orçamento bruto de R$ 166 milhões, já com a inclusão de impostos, para a temporada de 2026. A proposta orçamentária será apresentada e votada pelo Conselho Deliberativo do clube na noite desta segunda-feira, 29.

Sem a incidência dos tributos, o orçamento alvinegro fica estimado em cerca de R$ 156 milhões. Os conselheiros terão acesso ao detalhamento das principais receitas previstas para 2026, como direitos de transmissão, bilheteria e negociações de atletas.

Dentro desse contexto, o Ceará está próximo de concretizar a venda do zagueiro William Machado, um dos destaques da equipe em 2025. O defensor deve se transferir para o Mirassol, que encerrou a Série A desta temporada na quarta colocação e garantiu vaga na Libertadores de 2026.

Cria da base do Ceará, o atacante Guilherme é outro que pode ser negociado pelo clube. O Vovô tem negociações em curso com um clube da Turquia para a transferência do jogador de 20 anos.