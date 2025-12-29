Saída de Marcelo Paz: que futuro espera o Fortaleza?

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Marcelo Paz deixou o cargo de CEO do Fortaleza e assumiu diretoria de futebol no Corinthians

O maior dirigente da história do futebol cearense foi embora. Marcelo Paz trocou o Fortaleza pelo Corinthians. E fica um grande ponto de interrogação no ar: o que será do Fortaleza em 2026?

É uma pergunta natural. Sobretudo porque, nos últimos anos, praticamente tudo que envolvia o Fortaleza esteve concentrado na figura de Marcelo Paz. Em parte, isso é compreensível, pela liderança exercida por ele em um trabalho vitorioso construído ao longo de quase uma década. Por outro lado, não houve a formação de outro líder à altura, nem o surgimento de uma figura interna com prestígio suficiente para conduzir essa transição.

Há, neste momento, um temor claro na torcida, que não sabe ou simplesmente não conhece quem passará a comandar e organizar o clube nos bastidores. O Fortaleza agiu rápido e anunciou Pedro Martins como novo CEO. Sobre ele, a análise fica para outro momento.

O impacto da saída de Marcelo Paz escancara o tamanho que ele teve dentro do clube e a dimensão do trabalho bem-feito ao longo desses anos. Um ano de fracasso, no qual ele tem, sim, parcela de responsabilidade no rebaixamento, não apaga uma trajetória vencedora. Prova disso é que, no cenário nacional, Marcelo segue altamente valorizado a ponto de assumir um cargo estratégico no Corinthians.

Também chama atenção o comportamento de parte da torcida. Torcedores que elevaram o tom das críticas, muitas vezes ultrapassando os limites e rotulando sua gestão como “ditadura Paz”, agora lamentam profundamente a saída do dirigente que, até pouco tempo, queriam ver fora do clube.

Na minha avaliação, a saída de Marcelo Paz neste momento representa o pior dos cenários para o Fortaleza. Um clube que se acostumou à Série A, a receitas crescentes e a competições internacionais terá de se readaptar a uma realidade financeira mais enxuta, sem deixar de honrar compromissos assumidos em outro patamar.

A mudança no comando também impacta diretamente a montagem do elenco para 2026. O desafio será se desfazer de peças caras do plantel de 2025, ao mesmo tempo em que tenta segurar alguns destaques. Pedro Martins assume com o carro em movimento, mas um carro que andou pouco e lento até agora neste processo de retomada.