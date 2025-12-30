Ceará projeta quase R$ 30 milhões com venda de jogadores e tem negociações avançadas para 2026

Foto: FCO FONTENELE O zagueiro Willian Machado será vendido pelo Ceará ao Mirassol-SP em 2026

O Ceará projeta arrecadar R$ 29,8 milhões com a venda de jogadores em 2026. O valor integra a projeção orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube na noite desta segunda-feira, 29, em reunião presencial realizada no ginásio da sede alvinegra, no Porangabuçu.

A expectativa interna é que o clube atinja ou ao menos se aproxime desse montante logo no início da temporada, já que negociações relevantes estão em estágio avançado. Uma delas envolve o zagueiro Willian Machado, um dos principais destaques da equipe em 2025. O defensor, considerado peça-chave do sistema defensivo, tem tratativas encaminhadas para reforçar o Mirassol, que disputará a Libertadores em 2026.

Outro nome perto de deixar o Porangabuçu é o atacante Guilherme, cria das categorias de base do clube. Aos 20 anos, o jogador está em negociação para atuar no futebol europeu. Segundo apuração do jornalista Mateus Moura, do Esportes O POVO, um dos clubes interessados é o Göztepe, da Turquia.

Além das possíveis saídas iminentes, o Ceará também pode lucrar com uma negociação indireta. O zagueiro David Ricardo, revelado pelo Alvinegro e atualmente no Botafogo, está perto de ser vendido pelo clube carioca a uma equipe da Itália. A coluna apurou que as tratativas estão avançadas. Caso a transação seja concretizada, o Ceará terá direito a 20% do valor da negociação, percentual que ainda detém dos direitos econômicos do atleta.

O orçamento aprovado para a temporada de 2026 prevê uma receita bruta total de R$ 166 milhões. Dentro desse montante, o clube estima arrecadar R$ 28,1 milhões com direitos de transmissão, R$ 42,4 milhões com patrocínio e marketing, além de R$ 30 milhões por meio do programa de sócio-torcedor.