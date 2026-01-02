Felipe Jonatan aciona o Fortaleza na Justiça por atrasos salariais e busca rescisão indireta

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
O lateral-esquerdo Felipe Jonatan é mais um atleta com contrato com o Fortaleza a acionar o clube na Justiça por atrasos salariais e pede a rescisão indireta, conforme apurou com exclusividade esta coluna. A ação requer um total de R$ R$ 5.373,620,89.
A alegação da defesa de Felipe Jonatan é de atrasos referentes aos dois últimos meses de salário, além de férias, décimo terceiro e luvas. O jogador tem vínculo com o Fortaleza até abril de 2027 e está emprestado ao Mirassol-SP até o fim do Campeonato Paulista de 2026.
No acordo de empréstimo firmado entre Fortaleza e Mirassol, os vencimentos do lateral-esquerdo foram divididos entre os dois clubes. O Tricolor é responsável pelo pagamento dos salários via CLT, enquanto o clube paulista arca com os direitos de imagem, que, segundo apuração da coluna, estão em dia.
Fontes ligadas ao jogador relatam que Felipe Jonatan procurou o Fortaleza para tentar resolver as pendências de forma administrativa, mas não havia, à época, previsão de pagamento. A coluna procurou o clube, que ainda não se manifestou. Caso haja posicionamento, a matéria será atualizada.
Apesar da situação, o lateral se reapresentou normalmente e iniciou a preparação para a temporada com o elenco do Mirassol no último dia 26 de dezembro. Em 2025, ele disputou sete partidas pela equipe paulista e deu uma assistência.
Já pelo Fortaleza, em 2025, Felipe Jonatan atuou em apenas duas partidas antes de ser emprestado. No meio da temporada passada, o jogador chegou a ser afastado do elenco principal, passando a treinar separado.
Contratado pelo Fortaleza em 2024, o lateral-esquerdo disputou 26 jogos com a camisa tricolor. Além do Leão do Pici e do Mirassol, Felipe Jonatan defendeu Ceará, clube que o revelou, e Santos.
