Mesmo com poucos minutos, Ceará soma mais de R$ 35 milhões com vendas de joias da base desde 2022

O Ceará tem movimentado os cofres com jogadores oriundos da base, mesmo sem dar tantos minutos aos garotos no time profissional. De dezembro de 2022 para cá, o Alvinegro negociou cinco atletas, somando R$ 35,25 milhões em transações. O dado curioso é que quatro desses jogadores são zagueiros: Marcos Victor, Jefferson, Jonathan Jesus e David Ricardo.
O custo de captação foi baixíssimo em comparação com o retorno financeiro. O investimento total na aquisição dos atletas foi de R$ 1,06 milhão. O Ceará pagou R$ 400 mil por 50% dos direitos econômicos de Guilherme, R$ 400 mil por 50% de David Ricardo e R$ 260 mil por 60% de Marcos Victor. Jefferson e Jonathan Jesus foram captados a custo zero.
Os números evidenciam a importância da base como fonte de receita para o clube. Por outro lado, o retorno esportivo ainda é limitado, considerando a baixa minutagem dos jovens no time principal antes de serem negociados.
A experiência em campo é um fator determinante na valorização de atletas formados em casa. Mais minutos e maior protagonismo no elenco profissional aumentam significativamente as chances de vendas por cifras mais elevadas.
Entre os jogadores citados, apenas David Ricardo teve sequência consistente no time principal. O zagueiro subiu ao profissional em 2022 e disputou seis partidas naquela temporada. Nos dois anos seguintes, já com o clube na Série B, tornou-se titular e foi peça importante no acesso à Série A, em 2024.
Ao todo, David Ricardo atuou em 99 partidas pelo Ceará, sendo 85 como titular. Somou 7.632 minutos em campo, marcou seis gols e deu três assistências. Em fevereiro de 2025, foi vendido ao Botafogo por R$ 10,8 milhões, e o Ceará manteve 20% dos direitos econômicos do atleta para uma futura negociação.
Jefferson, Marcos Victor, Jonathan Jesus e Guilherme não chegaram a disputar 20 jogos antes de serem vendidos. Marcos Victor, por exemplo, foi negociado com o Bahia em dezembro de 2022 por R$ 3,9 milhões após apenas 12 partidas no profissional. O zagueiro retornou ao Ceará por empréstimo em 2025 e terminou a temporada como titular.
A diretoria alvinegra reconhece a importância da base e pretende ampliar o uso de jogadores formados no clube na equipe principal. Nos bastidores, esse desejo já foi externado ao técnico Mozart, que se mostrou favorável à utilização dos jovens, desde que estejam aptos física e tecnicamente.
Detalhes das negociações
Marcos Victor Investimento: R$ 260 mil (60%) Venda: R$ 4 milhões Jogos no profissional até ser vendido: 12
Jefferson Investimento: 0 Venda: R$ 2,3 milhões Jogos no profissional até ser vendido: 2
Jonathan Jesus Investimento: 0 Venda: R$ 8,35 milhões (manteve 10%) Jogos no profissional até ser vendido: 15
David Ricardo Investimento: 400 mil (50%) Venda 10,8 milhões (Manteve 20%) Jogos no profissional até ser vendido: 99
Guilherme Investimento: R$ 400 mil (50%) Venda: R$ 10 milhões Jogos no profissional até ser vendido: 17
Total investido: R$ 1,06 milhão Valor total de venda: R$ 35,25 milhões
