Mesmo com poucos minutos, Ceará soma mais de R$ 35 milhões com vendas de joias da base desde 2022

Foto: Ronald Felipe/ Sampaio Corrêa FC Atacante Guilherme, revelação da base do Ceará, foi negociado com clube turco por R$ 10 milhões

O Ceará tem movimentado os cofres com jogadores oriundos da base, mesmo sem dar tantos minutos aos garotos no time profissional. De dezembro de 2022 para cá, o Alvinegro negociou cinco atletas, somando R$ 35,25 milhões em transações. O dado curioso é que quatro desses jogadores são zagueiros: Marcos Victor, Jefferson, Jonathan Jesus e David Ricardo.

O único atleta fora do setor defensivo é o atacante Guilherme, negociado no fim de 2025 com o Göztepe, da Turquia, por R$ 10 milhões. Trata-se da venda mais recente de um jogador formado nas categorias de base do clube.

O custo de captação foi baixíssimo em comparação com o retorno financeiro. O investimento total na aquisição dos atletas foi de R$ 1,06 milhão. O Ceará pagou R$ 400 mil por 50% dos direitos econômicos de Guilherme, R$ 400 mil por 50% de David Ricardo e R$ 260 mil por 60% de Marcos Victor. Jefferson e Jonathan Jesus foram captados a custo zero.

Os números evidenciam a importância da base como fonte de receita para o clube. Por outro lado, o retorno esportivo ainda é limitado, considerando a baixa minutagem dos jovens no time principal antes de serem negociados.

A experiência em campo é um fator determinante na valorização de atletas formados em casa. Mais minutos e maior protagonismo no elenco profissional aumentam significativamente as chances de vendas por cifras mais elevadas.

Entre os jogadores citados, apenas David Ricardo teve sequência consistente no time principal. O zagueiro subiu ao profissional em 2022 e disputou seis partidas naquela temporada. Nos dois anos seguintes, já com o clube na Série B, tornou-se titular e foi peça importante no acesso à Série A, em 2024.

Ao todo, David Ricardo atuou em 99 partidas pelo Ceará, sendo 85 como titular. Somou 7.632 minutos em campo, marcou seis gols e deu três assistências. Em fevereiro de 2025, foi vendido ao Botafogo por R$ 10,8 milhões, e o Ceará manteve 20% dos direitos econômicos do atleta para uma futura negociação.

Jefferson, Marcos Victor, Jonathan Jesus e Guilherme não chegaram a disputar 20 jogos antes de serem vendidos. Marcos Victor, por exemplo, foi negociado com o Bahia em dezembro de 2022 por R$ 3,9 milhões após apenas 12 partidas no profissional. O zagueiro retornou ao Ceará por empréstimo em 2025 e terminou a temporada como titular.

A diretoria alvinegra reconhece a importância da base e pretende ampliar o uso de jogadores formados no clube na equipe principal. Nos bastidores, esse desejo já foi externado ao técnico Mozart, que se mostrou favorável à utilização dos jovens, desde que estejam aptos física e tecnicamente.

Detalhes das negociações

Marcos Victor

Investimento: R$ 260 mil (60%)

Venda: R$ 4 milhões

Jogos no profissional até ser vendido: 12

Jefferson

Investimento: 0

Venda: R$ 2,3 milhões

Jogos no profissional até ser vendido: 2

Jonathan Jesus

Investimento: 0

Venda: R$ 8,35 milhões (manteve 10%)

Jogos no profissional até ser vendido: 15

David Ricardo

Investimento: 400 mil (50%)

Venda 10,8 milhões (Manteve 20%)

Jogos no profissional até ser vendido: 99

Guilherme

Investimento: R$ 400 mil (50%)

Venda: R$ 10 milhões

Jogos no profissional até ser vendido: 17

Total investido: R$ 1,06 milhão

Valor total de venda: R$ 35,25 milhões