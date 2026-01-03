Sem Marllon, veja quem treinou na reapresentação do Ceará para a temporada 2026

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Juan Alano, novo reforço do Ceará, durante primeiro treino em Porangabuçu

A reapresentação do Ceará para a temporada 2026 contou com a participação de 25 atletas, incluindo reforços e garotos da base, além do técnico Mozart e sua comissão técnica, nesta sexta-feira, 2, no Porangabuçu. Alvo do Remo no mercado da bola, o zagueiro Marllon não esteve presente no primeiro dia de atividades presenciais do Vovô, conforme apurou a coluna.

Entre as caras novas, o lateral-direito Alex Silva e o meia-atacante Juan Alano, dois reforços anunciados pelo Ceará para 2026, treinaram normalmente com o restante do elenco. O volante Zanocelo, que será adquirido em definitivo e permanecerá no Alvinegro, assim como o lateral-esquerdo Fernando, comprado junto ao Athletico-PR, também participaram da atividade.

O lateral-esquerdo Eric Melo, que defendeu a Ferroviária-SP em 2025 por empréstimo, retornou ao Ceará e se reapresentou no Porangabuçu. Remanescentes do elenco da temporada passada, como Vina, Dieguinho e Richardson, participaram normalmente dos trabalhos comandados por Mozart.

Seis atletas das categorias de base foram integrados ao elenco profissional e estiveram no primeiro treino da temporada. São eles: o atacante Giulio; os meio-campistas João Gabriel e Zé Neto; o lateral-direito Aloisio; o zagueiro Gilmar; e o goleiro Gustavo Martins.

Veja a lista completa de jogadores na reapresentação do Ceará

Goleiros

Richard

Bruno Ferreira

Gustavo Martins

Zagueiros

Gilmar

Luiz Otávio

Éder

Laterais

Alex Silva

Rafael Ramos

Aloisio

Eric Melo

Fernando

Meio-campistas

Richardson

Zanocelo

Dieguinho

Vina

João Gabriel

Mateus Araújo

Lucas Lima

Juan Alano

Zé Neto

Atacantes

Pedro Henrique

Fernandinho

Lucca

Giulio