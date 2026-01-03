Sem Marllon, veja quem treinou na reapresentação do Ceará para a temporada 2026

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
A reapresentação do Ceará para a temporada 2026 contou com a participação de 25 atletas, incluindo reforços e garotos da base, além do técnico Mozart e sua comissão técnica, nesta sexta-feira, 2, no Porangabuçu. Alvo do Remo no mercado da bola, o zagueiro Marllon não esteve presente no primeiro dia de atividades presenciais do Vovô, conforme apurou a coluna.
O lateral-esquerdo Eric Melo, que defendeu a Ferroviária-SP em 2025 por empréstimo, retornou ao Ceará e se reapresentou no Porangabuçu. Remanescentes do elenco da temporada passada, como Vina, Dieguinho e Richardson, participaram normalmente dos trabalhos comandados por Mozart.
Seis atletas das categorias de base foram integrados ao elenco profissional e estiveram no primeiro treino da temporada. São eles: o atacante Giulio; os meio-campistas João Gabriel e Zé Neto; o lateral-direito Aloisio; o zagueiro Gilmar; e o goleiro Gustavo Martins.
Veja a lista completa de jogadores na reapresentação do Ceará
Goleiros Richard Bruno Ferreira Gustavo Martins
Zagueiros Gilmar Luiz Otávio Éder
Laterais Alex Silva Rafael Ramos Aloisio Eric Melo Fernando
Meio-campistas Richardson Zanocelo Dieguinho Vina João Gabriel Mateus Araújo Lucas Lima Juan Alano Zé Neto
Atacantes Pedro Henrique Fernandinho Lucca Giulio
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.