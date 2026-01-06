Árbitros vão falar, mas com regras: como vão funcionar as entrevistas no Cearense 2026

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
O árbitro só se dirigirá à sala de imprensa após as entrevistas dos treinadores das equipes envolvidas na partida e depois do registro online da súmula, processo este que dura cerca de 20 a 30 minutos. A ideia é que sejam feitas de três a cinco perguntas aos profissionais do apito.
A primeira vez que a proposta foi apresentada ao presidente da FCF, Mauro Carmélio, ocorreu em 2023, quando o mandatário solicitou à Comissão de Arbitragem a elaboração de um estudo mais aprofundado. Desde então, foi desenvolvido um trabalho de pesquisa que deu segurança à cúpula da entidade para autorizar a medida.
Entre os casos analisados, estão experiências do futebol mexicano e paraguaio. Nessas iniciativas, porém, as explicações sobre as decisões da arbitragem eram dadas por terceiros, e não pelo próprio árbitro da partida, o que contribuiu para o fracasso dos modelos adotados, na avaliação da Comissão de Arbitragem cearense.
Inicialmente, a nova medida causou espanto entre os árbitros do futebol cearense. Internamente, porém, a FCF entende que quem melhor pode explicar uma decisão é o próprio árbitro. A Comissão de Arbitragem confia que seus profissionais estejam preparados para responder, de forma técnica e objetiva, às perguntas sobre as decisões tomadas em campo.
