Nomeação do Conselho da SAF do Fortaleza fica para a próxima semana para evitar riscos jurídicos
Havia a possibilidade de que a definição ocorresse já nesta sexta-feira, 9, por meio de um pedido emergencial, sem a necessidade de cumprir a exigência estatutária de publicação do edital
Nomeação da nova composição do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza seguirá rito normal (Foto: MATEUS LOTIF/FORTALEZA EC)
Foto: MATEUS LOTIF/FORTALEZA EC Nomeação da nova composição do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza seguirá rito normal

A nomeação da nova composição do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza será realizada apenas na próxima semana, no dia 15 de janeiro — data-limite prevista —, conforme apurou a coluna. O edital de convocação será publicado nesta quinta-feira, 8, com a relação dos cinco nomes indicados para integrar o órgão em 2026.

Havia a possibilidade de que a definição ocorresse já nesta sexta-feira, 9, por meio de um pedido emergencial, sem a necessidade de cumprir a exigência estatutária de publicação do edital com antecedência mínima de cinco dias úteis.

No entanto, a opção por seguir o procedimento regular tem como objetivo evitar qualquer questionamento jurídico, especialmente diante do atual momento de instabilidade política vivido pelo clube, segundo apuração da coluna.

No dia 15, os nomes indicados serão submetidos à avaliação dos conselheiros para aprovação. Três das cinco indicações cabem ao presidente da Diretoria Executiva do Fortaleza, Rolim Machado, enquanto as outras duas são de responsabilidade do presidente do Conselho Deliberativo, Wendell Regadas.

Atualmente, o Conselho de Administração da SAF tem Fabiano Barreira como presidente e Bruno Cals como vice-presidente, além dos membros Bruno Acioli, Lauro Chaves Neto e Zakaria Benzaama.

