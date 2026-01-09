Fortaleza arrecada mais de R$ 81 milhões com vendas de joias da base em menos de 2 anos

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Gustavo Mancha teve captação a custo zero e se tornou a segunda maior venda da história do clube do Pici

De dezembro de 2024 para cá, o Fortaleza movimentou R$ 81,5 milhões com a venda de seis jogadores oriundos das categorias de base do clube. Entre eles, estão as duas maiores transações da história do Tricolor: o meio-campista Hércules e o zagueiro Gustavo Mancha, negociados em operações que, somadas, chegam a R$ 57,4 milhões.

Além da dupla, também foram vendidos por cifras milionárias neste período o meia-atacante Kervin Andrade (R$ 11,3 milhões), o ponta Landerson (R$ 6,3 milhões), o volante Ryan Guilherme (R$ 4,5 milhões) e o meio-campista Alex Amorim (R$ 2 milhões). As negociações reforçam a importância do trabalho desenvolvido pelo departamento de base do clube, especialmente no atual contexto da temporada de 2026, em que a diretoria tricolor precisa enxugar custos e promover uma readequação financeira diante da nova realidade da Série B.

Uma nova safra de garotos do Leão está em ação na atual edição da Copinha, considerada a principal vitrine das categorias de base do futebol brasileiro. O Fortaleza já garantiu classificação antecipada para a segunda fase do torneio após duas vitórias consecutivas na fase de grupos. Entre os destaques da equipe está o meia Lucas Emanoel, de 19 anos, dono da camisa 10.

O técnico do time profissional, Thiago Carpini, tem mantido diálogo constante com os profissionais das categorias de base. Em dezembro, poucos dias após ser anunciado como novo treinador do Leão, ele acompanhou o amistoso da equipe sub-20 contra o Ferroviário, realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Captação, formação e alto retorno

Entre os investimentos na captação de jovens jogadores, o Fortaleza realizou seu maior aporte na aquisição dos direitos econômicos de Kervin Andrade. O venezuelano chegou ao clube em 2023 para integrar as categorias de base, por empréstimo com compensação financeira de cerca de R$ 200 mil. Em 2024, após se destacar no time profissional, o clube cearense adquiriu o atleta em definitivo, pagando R$ 3,2 milhões por 50% dos seus direitos econômicos.

No caso de Hércules, o Fortaleza investiu aproximadamente R$ 500 mil na aquisição de seus direitos econômicos. Já Gustavo Mancha e Ryan Guilherme foram captados a custo zero.

Por sua vez, o atacante Landerson e Alex Amorim foram totalmente formados nas categorias de base do clube. Os demais atletas citados realizaram a etapa final de formação no Pici, onde foram lapidados e revelados para o futebol profissional.

Do grupo, dois sequer estrearam pela equipe principal do Fortaleza: o volante Ryan Guilherme, que atuou por empréstimo por Boavista-RJ, Operário-PR, Volta Redonda-RJ e Leiria-POR antes de ser vendido ao Cruzeiro; e Landerson, que passou por todas as categorias de base do Tricolor até o sub-20 e acabou se transferindo para atuar no profissional do Moreirense, de Portugal.

Além do retorno financeiro, Hércules foi quem mais contribuiu esportivamente para o clube, conquistando dois títulos do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste em 136 partidas disputadas. Gustavo Mancha não chegou a completar 30 jogos pelo time profissional, mas suas atuações em grandes palcos — como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil — chamaram a atenção do Olympiacos, da Grécia.

Já Alex Amorim vem se destacando no futebol português, defendendo o Alverca, e despertando o interesse de clubes como Benfica-POR, Milan-ITA e PSV-HOL. O Fortaleza pode se beneficiar em uma eventual nova negociação, já que mantém 20% dos direitos econômicos do atleta.



Detalhes das negociações

Hércules

Investimento: R$ 550 mil

Venda: R$ 29 milhões

Jogos no profissional até ser vendido: 136

Gustavo Mancha

Investimento: 0

Venda: R$ 28,4 milhões (manteve 20%)

Jogos no profissional até ser vendido: 27

Kervin Andrade

Investimento: R$ 3,4 milhões

Venda: R$ 11,3 milhões (manteve 40%)

Jogos no profissional até ser vendido: 50

Landerson

Investimento: 0

Venda: R$ 6,3 milhões (manteve 50%)

Jogos no profissional até ser vendido: 0

Ryan Guilherme

Investimento: 0

Venda: R$ 4,5 milhões (manteve 15%)

Jogos no profissional do Fortaleza até ser vendido: 0

Alex Amorim

Investimento: 0

Venda: R$ 2 milhões (manteve 20%)

Jogos no profissional até ser vendido: 6

Total investido: R$ 3,9 milhões

Venda total: R$ 81,4 milhões