Rádio O POVO CBN Cariri: sete anos no ar

Foto: O POVO/Divulgação Estúdio itinerante Rádio O POVO CBN Cariri

Navegar nas ondas da notícia com credibilidade é a razão de ser da rádio O POVO CBN Cariri, a primeira e única emissora all news do interior cearense. O pioneirismo editorial que nasceu há exatos sete anos hoje é referência em jornalismo profissional na região.

Ancorada pelo Grupo de Comunicação O POVO e Sistema Globo de Rádio (SGR), a O POVO CBN Cariri carrega no seu embrião duas das grifes mais importantes do jornalismo brasileiro. E isso significa, sobretudo, o dever da verdade.

Para noticiar fatos com independência e objetividade, a emissora mantém sintonia inabalável com o interesse público e afasta-se da autocensura e do proselitismo. A anatomia da notícia se baseia na apuração ética, diversidade de fontes e no compromisso com a transparência.

No estúdio ou nas ruas, a rádio que toca notícia alimenta o interesse diário em compreender o Cariri e traduzir suas complexidades e potencialidades para dentro e fora da região. Como parte de um ecossistema informativo de prestígio no Ceará e no Brasil, a O POVO CBN Cariri faz jornalismo com conteúdo de impacto para uma audiência multiplataforma que não abre mão de consumir informação com qualidade e confiabilidade.

Mais recentemente, a relevância obtida nas ondas sonoras ampliou o horizonte de atuação da rádio. Nas redes sociais, a emissora triplicou o número de seguidores em pouco mais de um ano e consolidou média de visualizações na casa dos seis dígitos. Para se ter uma ideia, no trimestre de agosto a outubro, foram mais de 22 milhões de visualizações e 3,5 milhões de contas alcançadas no Instagram, segundo dados fornecidos pela Meta.

As informações noticiadas no dial 93,5 FM também chegam às páginas do jornal impresso e ao portal O POVO. O time de jornalistas profissionais da emissora é nativo do rádio, mas reúne habilidades para mergulhar em múltiplas plataformas. É esse o ativo por trás da excelência jornalística que identifica a O POVO CBN Cariri.

Em 2.555 dias no ar, a emissora ouviu centenas de autoridades, acadêmicos, empresários, políticos, líderes religiosos, artistas, personalidades, e deu voz a quem está distante do microfone, mas dele precisa para acessar direitos e combater injustiças. Ao acionar a reportagem da O POVO CBN Cariri, o cidadão tem a certeza de que pode contar com um veículo de imprensa que além de noticiar problemas, vai em busca das soluções. O jornalismo cumpre seu papel quando atende o interesse público. Ele não é um fim em si mesmo.

O septênio da rádio é um marco para o jornalismo do Cariri. A região com o primeiro Geopark das Américas (Araripe), berço da arte de Espedito Seleiro, da Floresta Nacional do Araripe, de Padre Cícero, também é casa do único veículo de comunicação fora da Capital devotado religiosamente ao jornalismo 24 horas nos sete dias da semana.