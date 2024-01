Foto: Divulgação Belchior tema no Pré-Carnaval em Fortaleza

.

Até dois de fevereiro, todas as sextas, largando hoje, serão preenchidas por Pré-Carnaval em Iracema.

Com o Bloco Esse Ano Eu Não Morro, cujo batismo, buscado em verso da canção Sujeito de Sorte.

"Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", do cantante Belchior, que formou com Fagner e Ednardo, entre outros, no Pessoal do Ceará.

A propósito, os folguedos carnavalescos em questão terão lugar no Centro Cultural que leva o nome do compositor sobralense.

Fincado onde, por anos, operou o restô La Trattoria.

Que terá seus sucessos, sob a batuta de Armando Teles e Banda, musicados em ritmo decididamente momino.

Foto: acervo pessoal Paulinho Cruz e Nelson Montenegro. (By Evando)

BOTA-FORA

Regressando hoje a Recife, Guadelupe Pessoa teve reunida, em torno de si, quase toda patota com a qual tantas vezes baixou pros jantares sabadinos do Ugarte.

Tirantes saudoso desembargador Eymard Amoreira e Santa Maria, estavam À Leste do Éden, casais José Cláudio Carneiro, Byron Frota, Antônio Marques, Francisco Gurgel, Luiz Irapuan Nobre.

SEXTA NA QUINTA

Anfitriola estupenda do Alto do Porto das Dunas, bela Marize Castelo, e uma de suas habituês, Mônica Arruda.

Ilustrantes do blog de hoje.

BAGAGEM

Dr José Maria Bonfim leva dois pra lançar, amanhã, na posse de Silonildes Mesquita na Ipuense de Letras.

Panegírico da Saudade e O Trem Que Jamais Esqueço - Estações da Madrugada.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 12 de janeiro: Maria Luíza Vieira, esposou craque reumatológico dr Walber .... Adelino Pinheiro, caçula da maior anfitriã de todos os tempos da sociedade, Nicinha, com Edmilson .... Teresa Martins, nora dos inesquecíveis Irene e Cláudio .... Anastácio Marinho, advogado .... Joana D'Arc Neves, estreou no Livro da Nata 22.

