Partida de Alzira Ximenes, uma oriunda Salgado, me recorda esse episódio, que o próprio Clóvis Rolim me contou.

No casamento de um dos seus filhos, sabedor que o ex-sócio e vizinho ao sul, pela Osvaldo Cruz, precisava de espaço para recepção.

Aloísio nem esperou pela solicitação, ordenou imediatamente a derrubada do muro.

Aliás, quando regressei dos Estados Unidos, onde visitara o Clóvis padecente, o Aloísio me pediu para que passasse no seu escritório, ainda na Senador Pompeu.

E após meu relato do que estaria acontecendo em Houston, puxou da gaveta fotografia do jantar com que Clóvis marcara a estreia do novo sócio com 30%.

E então, na minha frente, entrou em choro daqueles copiosos, com o retrato dos dois na mão.

DIA D

Reginaldo Vasconcelos leva de quatro para nove de maio comemor natalício da Academia de Literatura e Jornalismo.

Para que o apagar de velinhas coincida com nascimento do associado partinte, doce Wilson Ibiapina.

GLORIOSO 31

Aristófanes e Vânia Canamary tiveram Réveillon em Cartagena, na Colômbia.

No restô Mar das Antilhas, localizado fora das famosas Muralhas, porém, pertinho.

FOLHINHAS DOMINICAIS

De compromisso amanhã, 21 de janeiro, com seu calendário pessoal, Manoel Cardoso Linhares, de conhecidas ilações com o turismo nacional .... Eugênio Porto Filho, neto de Manoel, que liderou primeira lista dos Dez Mais, lançada pelo repórter em 1955 .... Marisa Benevides, que sonho ver um dia primeira-dama .... Antônio Filgueiras Lima, educador-cap do Lourenço Filho .... Sebastião Arraes, excelente companheiro viageiro .... Capitão Wagner.

BON MOT